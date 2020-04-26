Главврач красноярского госпиталя выпала из окна своего кабинета на пятом этаже

Временно исполняющий обязанности главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5-м этаже днем 25 апреля, сообщает NGS24.RU. После падения женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу скорой медицинской помощи, где провели срочную операцию. Жизнь ей удалось спасти, но состояние оценивается как тяжелое.

По информации источника «ТВК Красноярск», инцидент произошел во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком, где обсуждались вопросы перепрофилирования одного из корпусов госпиталя на прием больных коронавирусной инфекцией — там хотят разместить до 80 пациентов. При этом врио главврача была против изменения профиля своей больницы.