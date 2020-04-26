В Новосибирских парках появились наряды полиции

На въезде в Заельцовский парк появился полицейский кордон. Новосибирцев, пытающихся попасть на территорию этой зеленой зоны, разворачивают обратно.



О том, что попасть на территорию Заельцовского парка сегодня стало невозможно, НГС сообщил читатель.



— На выезде полицейский кордон. Тех, кто уже попал в парк раньше, выпускают без проблем, но внутрь проехать уже нельзя, — рассказал читатель.



Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подтвердила эту информацию.



— Действительно, из-за массовых нарушений режима самоизоляции мы вынуждены были ограничить посещение парков. Но поскольку горожане этому запрету не подчинились, сейчас нам помогает полиция, — сообщила Анна Терешкова.

