26 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 74.72
eur 80.25
Тема дня Рекордное число заболевших за сутки: 58 человек
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 74.72
eur 80.25

Все новости

Все новости
Весна Всё о коронавирусе

В Новосибирских парках появились наряды полиции

Служители закона убеждают горожан воздержаться от прогулок на свежем воздухе

5 578
47 Обсудить

Поделиться

Власти решили, что во время пандемии прогулки в парках и скверах опасны для здоровья

Власти решили, что во время пандемии прогулки в парках и скверах опасны для здоровья

На въезде в Заельцовский парк появился полицейский кордон. Новосибирцев, пытающихся попасть на территорию этой зеленой зоны, разворачивают обратно.

О том, что попасть на территорию Заельцовского парка сегодня стало невозможно, НГС сообщил читатель.

— На выезде полицейский кордон. Тех, кто уже попал в парк раньше, выпускают без проблем, но внутрь проехать уже нельзя, — рассказал читатель.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подтвердила эту информацию.

— Действительно, из-за массовых нарушений режима самоизоляции мы вынуждены были ограничить посещение парков. Но поскольку горожане этому запрету не подчинились, сейчас нам помогает полиция, — сообщила Анна Терешкова.

По её словам, полицейские наряды должны появиться в большинстве зеленых зон.

Первые запретительные ленточки и объявления о недопустимости прогулок в парках появились в новосибирских зелёных зонах ещё 22 апреля. К концу рабочей недели формально закрытыми оказалось абсолютное большинство зеленых зон (включая даже аллеи в центре улицы). Однако горожане отнеслись к этим запретам без особого уважения: они срывали ограничительные ленты и отодвигали барьеры.

Если вы увидели (а ещё лучше сфотографировали) полицейские посты на входе в зеленые зоны Новосибирска или патрули в самих парках, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157–00–00.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в НовосибирскеЗаельцовский парксамоизоляциякарантинполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (47)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!