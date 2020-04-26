В Новосибирских парках появились наряды полиции

На въезде в Заельцовский парк появился полицейский кордон. Новосибирцев, пытающихся попасть на территорию этой зеленой зоны, разворачивают обратно.
О том, что попасть на территорию Заельцовского парка сегодня стало невозможно, НГС сообщил читатель.
— На выезде полицейский кордон. Тех, кто уже попал в парк раньше, выпускают без проблем, но внутрь проехать уже нельзя, — рассказал читатель.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подтвердила эту информацию.
— Действительно, из-за массовых нарушений режима самоизоляции мы вынуждены были ограничить посещение парков. Но поскольку горожане этому запрету не подчинились, сейчас нам помогает полиция, — сообщила Анна Терешкова.
По её словам, полицейские наряды должны появиться в большинстве зеленых зон.
Первые запретительные ленточки и объявления о недопустимости прогулок в парках появились в новосибирских зелёных зонах ещё 22 апреля. К концу рабочей недели формально закрытыми оказалось абсолютное большинство зеленых зон (включая даже аллеи в центре улицы). Однако горожане отнеслись к этим запретам без особого уважения: они срывали ограничительные ленты и отодвигали барьеры.
Если вы увидели (а ещё лучше сфотографировали) полицейские посты на входе в зеленые зоны Новосибирска или патрули в самих парках, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157–00–00.