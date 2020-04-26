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Тема дня Рекордное число заболевших за сутки: 58 человек
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Тех, кто должен сидеть дома, но все равно выходит на улицу, штрафуют. В регионе таких уже несколько десятков человек

Тех, кто должен сидеть дома, но все равно выходит на улицу, штрафуют. В регионе таких уже несколько десятков человек

За новосибирцами, которые должны обязательно соблюдать режим самоизоляции, уже следят через приложение — специальная система мониторит, чтобы человек не выходил из дома и не подвергал людей на улице риску заразиться коронавирусом. Решение об этом подписал на днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Следить будут не за всеми подряд, а только за теми, кому выдали предписание о самоизоляции — например, если человек вернулся из другой страны, прилетел из Москвы или Санкт-Петербурга или контактировал с кем-то, кто заболел коронавирусом. Подробнее про приложение можно почитать тут. А как на эту новость отреагировали новосибирцы — сейчас расскажем. Мы выбрали 7 самых говорящих комментариев читателей НГС (всю подборку найдете тут).

— Так даже удобнее. А то почитаешь новости, так карантинщики постоянно сбегают. Пусть сидят положенное время и не мечутся, — считает читатель под ником Osvald.

— Для особо одарённых это приложение нужно обязательно, они не понимают, что им нельзя выходить на улицу, — солидарна с ним сибирячка под ником Кошечка.

— Дополнительная гарантия того, что люди, потенциальное зараженные вирусом, не будут бегать в магазины или мусор выносить. Многие относятся к этому легкомысленно, но теоретически даже один носитель со слабыми симптомами способен заразить сотни людей. А полицейского к каждому не приставишь, — поддерживает их Vates.

— Одобряю, поддерживаю, полностью согласен, уважаю, — коротко, но емко комментирует Варкуш.

Но некоторые комментаторы уверены, что это не остановит людей на карантине.

— Серьезно? У меня два телефона — домашний и рабочий, что мешает людям оставлять телефон дома или завести второй? — недоумевает читательница под ником Хомячик. С ней, судя по комментариям, солидарны многие.

— Надо, чтобы полиция все равно контролировала их. А то получится, что насчёт владельцев смартфонов успокоятся, а им наоборот удобно — гарантия, что не нагрянут с проверкой. И будут ходить без телефона, куда и когда захотят, — предлагает выход из ситуации читатель НГС под ником Экспо.

— Полный идиотизм, сейчас уже основное заражение должно идти через электрички, троллейбусы, трамваи, автобусы — общественный транспорт, где много пенсионеров, людей с бесплатным проездом. там просто рассадник непрекращающийся, — опасается Евгений.

Поддерживаете такую слежку?

    За последние сутки в Новосибирске выявили рекордное количество заболевших коронавирусом - 58 человек. Свежую статистику смотрите тут.

    Что происходит в городе в это воскресенье из-за коронавируса — читайте и смотрите в нашей онлайн-хронике (фотографии с улиц Новосибирска и особенно из электричек пугают).

    В последние дни перед инфекционкой, куда везут людей с подозрением на коронавирус, выстраиваются очереди из машин скорых. В минздраве объяснили, с чем это связано.

    До каких городов и районов в Новосибирской области уже добрался коронавирус — смотрите на этой карте.

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    коронавирус в Новосибирскеслежкасамоизоляциякарантин
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