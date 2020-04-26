— Так даже удобнее. А то почитаешь новости, так карантинщики постоянно сбегают. Пусть сидят положенное время и не мечутся, — считает читатель под ником Osvald.

— Для особо одарённых это приложение нужно обязательно, они не понимают, что им нельзя выходить на улицу, — солидарна с ним сибирячка под ником Кошечка.

— Дополнительная гарантия того, что люди, потенциальное зараженные вирусом, не будут бегать в магазины или мусор выносить. Многие относятся к этому легкомысленно, но теоретически даже один носитель со слабыми симптомами способен заразить сотни людей. А полицейского к каждому не приставишь, — поддерживает их Vates.

— Одобряю, поддерживаю, полностью согласен, уважаю, — коротко, но емко комментирует Варкуш.

Но некоторые комментаторы уверены, что это не остановит людей на карантине.

— Серьезно? У меня два телефона — домашний и рабочий, что мешает людям оставлять телефон дома или завести второй? — недоумевает читательница под ником Хомячик. С ней, судя по комментариям, солидарны многие.