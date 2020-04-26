За новосибирцами, которые должны обязательно соблюдать режим самоизоляции, уже следят через приложение — специальная система мониторит, чтобы человек не выходил из дома и не подвергал людей на улице риску заразиться коронавирусом. Решение об этом подписал на днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Следить будут не за всеми подряд, а только за теми, кому выдали предписание о самоизоляции — например, если человек вернулся из другой страны, прилетел из Москвы или Санкт-Петербурга или контактировал с кем-то, кто заболел коронавирусом. Подробнее про приложение можно почитать тут. А как на эту новость отреагировали новосибирцы — сейчас расскажем. Мы выбрали 7 самых говорящих комментариев читателей НГС (всю подборку найдете тут).
— Так даже удобнее. А то почитаешь новости, так карантинщики постоянно сбегают. Пусть сидят положенное время и не мечутся, — считает читатель под ником Osvald.
— Для особо одарённых это приложение нужно обязательно, они не понимают, что им нельзя выходить на улицу, — солидарна с ним сибирячка под ником Кошечка.
— Дополнительная гарантия того, что люди, потенциальное зараженные вирусом, не будут бегать в магазины или мусор выносить. Многие относятся к этому легкомысленно, но теоретически даже один носитель со слабыми симптомами способен заразить сотни людей. А полицейского к каждому не приставишь, — поддерживает их Vates.
— Одобряю, поддерживаю, полностью согласен, уважаю, — коротко, но емко комментирует Варкуш.
Но некоторые комментаторы уверены, что это не остановит людей на карантине.
— Серьезно? У меня два телефона — домашний и рабочий, что мешает людям оставлять телефон дома или завести второй? — недоумевает читательница под ником Хомячик. С ней, судя по комментариям, солидарны многие.
— Надо, чтобы полиция все равно контролировала их. А то получится, что насчёт владельцев смартфонов успокоятся, а им наоборот удобно — гарантия, что не нагрянут с проверкой. И будут ходить без телефона, куда и когда захотят, — предлагает выход из ситуации читатель НГС под ником Экспо.
— Полный идиотизм, сейчас уже основное заражение должно идти через электрички, троллейбусы, трамваи, автобусы — общественный транспорт, где много пенсионеров, людей с бесплатным проездом. там просто рассадник непрекращающийся, — опасается Евгений.
Поддерживаете такую слежку?
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