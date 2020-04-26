За последние сутки в России зафиксировано 6361 новых случаев коронавируса. Вместе с тем за минувший день в России 517 человек вылечились (всего их 6767), 66 умерли (общее число жертв — 747). Общее число зараженных составило 80 949 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом Россия максимально приблизилась к Китаю, где коронавирус подтвердился почти у 84 тысяч человек, но все еще держится на десятом месте в мире по числу зараженных.

