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Срочно Рекордное число заболевших за сутки: 58 человек
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Сейчас врачи борются за жизнь 26 новосибирцев с подтвержденным коронавирусом. Все они находятся в реанимации

Сейчас врачи борются за жизнь 26 новосибирцев с подтвержденным коронавирусом. Все они находятся в реанимации

По данным оперативного штаба на 10 утра 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 305, из них 13 детей. 39 человек выздоровели, 4 скончались.

В отделениях реанимации находятся 26 человек, на ИВЛ — 3 человека.

В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 481, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 9 человек — в Черепановскую ЦРБ. Как выглядит мельцеровский бокс, где лежат больные коронавирусом, можно посмотреть тут (фотографии и гифка).

Всего в регионе проведен 23261 тест на коронавирусную инфекцию.

Что происходит в городе в это воскресенье из-за коронавируса — читайте и смотрите в нашей онлайн-хронике (фотографии с улиц Новосибирска и особенно из электричек пугают).

В последние дни перед инфекционкой, куда везут людей с подозрением на коронавирус, выстраиваются очереди из машин скорых. В минздраве объяснили, с чем это связано.

Накануне губернатор области подписал документ, разрешающий слежку за новосибирцами на карантине через приложение.

До каких городов и районов в Новосибирской области уже добрался коронавирус — смотрите на этой карте.

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коронавирус в НовосибирскеМинздрав Новосибирской области
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