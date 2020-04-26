По данным оперативного штаба на 10 утра 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 305, из них 13 детей. 39 человек выздоровели, 4 скончались.
В отделениях реанимации находятся 26 человек, на ИВЛ — 3 человека.
В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 481, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 9 человек — в Черепановскую ЦРБ. Как выглядит мельцеровский бокс, где лежат больные коронавирусом, можно посмотреть тут (фотографии и гифка).
Всего в регионе проведен 23261 тест на коронавирусную инфекцию.
Что происходит в городе в это воскресенье из-за коронавируса — читайте и смотрите в нашей онлайн-хронике (фотографии с улиц Новосибирска и особенно из электричек пугают).
В последние дни перед инфекционкой, куда везут людей с подозрением на коронавирус, выстраиваются очереди из машин скорых. В минздраве объяснили, с чем это связано.
Накануне губернатор области подписал документ, разрешающий слежку за новосибирцами на карантине через приложение.
До каких городов и районов в Новосибирской области уже добрался коронавирус — смотрите на этой карте.