В аварии на ВИНАПовском мосту пострадали семь человек, ребенок в реанимации

Стали известны подробности аварии, которая произошла вечером 25 апреля на Советском шоссе. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате семь человек получили травмы разной тяжести, а 12-летний мальчика оказался в реанимации.



Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла на Советском шоссе в 21:50. Водитель 1984 года рождения на автомобиле BMW X6 двигался со стороны улицы Мира в сторону улицы Петухова и в районе дома 49А столкнулся с автомобилем Nissan Sunny, за рулем которого была девушка 1979 года рождения. После этого машины разбросало в разные стороны и каждая в свою очередь врезалась еще в один автомобиль. BMW столкнулся с Toyota Fielder, а BMW - с Hyundai Solaris.

