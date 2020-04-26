В аварии на ВИНАПовском мосту пострадали семь человек, ребенок в реанимации

Стали известны подробности аварии, которая произошла вечером 25 апреля на Советском шоссе. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате семь человек получили травмы разной тяжести, а 12-летний мальчика оказался в реанимации.
Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла на Советском шоссе в 21:50. Водитель 1984 года рождения на автомобиле BMW X6 двигался со стороны улицы Мира в сторону улицы Петухова и в районе дома 49А столкнулся с автомобилем Nissan Sunny, за рулем которого была девушка 1979 года рождения. После этого машины разбросало в разные стороны и каждая в свою очередь врезалась еще в один автомобиль. BMW столкнулся с Toyota Fielder, а BMW - с Hyundai Solaris.
Всего в ДТП пострадали 7 человек: девушка, пассажир Toyota, водитель BMW (с ушибами доставлен в больницу), пассажир Hyundai мужчина 1961 года рождения (с тяжелыми травмами госпитализирован), водитель Hyundai (получил ушибы мягких тканей головы), водитель Toyota (госпитализирован с переломом ноги) и пассажир Hyundai девушка 1966 года рождения (госпитализирована с травмой ноги).
Сильнее всего пострадал ехавший в Toyota мальчик 2008 года рождения который с тяжелейшим травмами доставлен в больницу на данный момент в реанимации.
Причины ДТП расследуются, сообщили в ГУ МВД.