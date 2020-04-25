По данным оперштаба на субботу, 25 апреля, в Новосибирской области зафиксировано ещё 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 247 пациентов с подтверждённым диагнозом, 39 из которых поправились и четверо скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске и в мире за прошедшие сутки.

Переболевшая коронавирусом рассказала, что нужно брать с собой в больницу и как проходило лечение.

Школьникам из многодетных и малообеспеченных семей Новосибирской области начали выдавать продуктовые наборы. Показываем, что в них входит.

В России за последние несколько дней количество заболевших держится приблизительно на одном уровне. Специалисты рассказали, что это может означать и подошли ли мы к плато.

Коронавирус добрался ещё до одного района Новосибирской области. Показываем на карте, где в регионе есть заболевшие.

Нескольких медиков Ордынской центральной больницы отправили на карантин. В Минздраве объяснили, почему это произошло.

За сутки в России выявлено 5966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

У жителя Кыргызстана, который прилетел в Бишкек рейсом из Новосибирска, обнаружили COVID-19.

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о том, что за людьми, которым предписан режим самоизоляции, теперь будут следить через мобильное приложение.

Очевидцы сняли очередь из машин скорой помощи около инфекционки. Власти объяснили, что это было.