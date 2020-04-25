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В регионе уже 247 пациентов с подтверждённым диагнозом

В регионе уже 247 пациентов с подтверждённым диагнозом

По данным оперштаба на субботу, 25 апреля, в Новосибирской области зафиксировано ещё 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 247 пациентов с подтверждённым диагнозом, 39 из которых поправились и четверо скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске и в мире за прошедшие сутки.

  • Школьникам из многодетных и малообеспеченных семей Новосибирской области начали выдавать продуктовые наборы. Показываем, что в них входит.
  • В России за последние несколько дней количество заболевших держится приблизительно на одном уровне. Специалисты рассказали, что это может означать и подошли ли мы к плато.


НГС продолжает вести онлайн-трансляцию обо всем, что происходит в Новосибирске.

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коронавирус в Новосибирске
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