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Движение в обе стороны заблокировано

Движение в обе стороны заблокировано

Вечером в субботу, 25 апреля, в Новосибирске на Винаповском мосту произошла серьёзная авария, в которой пострадали люди.

Как сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», массовая авария перекрыла все полосы движения в обоих направлениях. Есть пострадавшие.

— Я ехал мимо. Подъехал, тут дым стоял. Двери все замятые были пассажирские, там выбивали стёкла. Из БМВ парня вытащили, он там переломанный, по ходу, весь, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.

Информация о ДТП проступила дежурному службы «112» в 21:59. Сообщалось о столкновении БМВ и «Хендай-Солярис». «Пострадало от трёх до пяти человек», — говорилось в сообщении.

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о столкновении нескольких машин подтвердили. Точное количество пострадавших пока неизвестно. На месте аварии работают сотрудники полиции.

Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157-00-00.

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Массовая АварияДТП
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