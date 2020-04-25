Вечером в субботу, 25 апреля, в Новосибирске на Винаповском мосту произошла серьёзная авария, в которой пострадали люди.
Как сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», массовая авария перекрыла все полосы движения в обоих направлениях. Есть пострадавшие.
— Я ехал мимо. Подъехал, тут дым стоял. Двери все замятые были пассажирские, там выбивали стёкла. Из БМВ парня вытащили, он там переломанный, по ходу, весь, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.
Информация о ДТП проступила дежурному службы «112» в 21:59. Сообщалось о столкновении БМВ и «Хендай-Солярис». «Пострадало от трёх до пяти человек», — говорилось в сообщении.
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о столкновении нескольких машин подтвердили. Точное количество пострадавших пока неизвестно. На месте аварии работают сотрудники полиции.
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