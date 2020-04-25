В правительстве корреспонденту НГС подтвердили, что эта мера внедрена с 23 апреля. Теперь тех людей, которые получают уведомление о самоизоляции, если у них есть смартфон, обязывают установить это приложение.



— Когда человек подписывает уведомление, он обязуется поставить программу. Это дополнено мерами. Функционал программы позволяет отслеживать местоположение. Система, которая работает с данными, уже осуществляет контроль. Есть операторы службы «112», которые работают с этими людьми. Пока не очень большое количество людей пользуется этой программой, но такой способ появился, он работает уже, — рассказали в пресс-службе.

Также в правительстве уточнили, что, если человек нарушает режим самоизоляции и это фиксирует программа, данные об этом автоматически отправляются в полицию, которая уже осуществляет контроль.

— Многим людям так даже проще, чтобы к ним не полиция ходила, а была просто программа, которая будет следить. Сейчас к людям, которые находятся под медицинским наблюдением, регулярно приходят полицейские. Так можно упростить процесс с помощью программного средства, — добавили в правительстве.