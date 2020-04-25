В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, почему больные с подозрением на коронавирус несколько часов могут ждать приёма в машине скорой помощи.
Очередь в инфекционный госпиталь
Как сообщила жительница Новосибирска Надежда, у пожилых родителей её мужа поднялась температура. В четверг они решили проверить свои лёгкие и сделали КТ. Родные, получив заключение, вызвали скорую, которая доставила их в ГКб № 11, которая сейчас перепрофилирована в инфекционный госпиталь.
— Их привезли в больницу № 11 около 07:40 — машина скорой помощи оказалась восьмая в очереди. Им сказали, что 6 часов должны ждать. В 12:00 они перестали отвечать, в 13:00 они уже были в палате — вот чуть меньше 6 часов. Они сидели в скорой, их не выпускали, неудивительно, что скорая так долго передвигается. Сейчас они спят в палате, отдыхают. Разместили их нормально, не в коридоре, сказали, что капельницы будут ставить, — рассказывает Надежда.
По наблюдениям фотокорреспондента НГС Густаво Зырянова, в 14:10 возле больницы № 11 стояло четыре машины скорой помощи и одна машина реанимации.
А накануне одна из читательниц НГС прислала видео с очередями из скорых также возле больницы № 11.
Что говорят в Минздраве
На вызовы с подозрением на коронавирус, сообщили в Минздраве Новосибирской области, выезжают отдельные инфекционные бригады — в среднем вывоз занимает 2–3 часа. Это связано с тем, что машины нужно продезинфицировать, а врачам — переодеться.
Также в областном Минздраве пояснили, что пациентов не заводят в больницу одновременно ради их безопасности. Большинство пациентов приезжают без симптомов или с маловыраженными симптомами, поэтому могут пару часов подождать.
— Если пациент тяжелый, то он пойдет быстро. Если человеку нужна срочная помощь, то он не будет сидеть 6 часов в машине, — подчеркнули в Минздраве.
Каждый день НГС ведёт онлайн-хронику коронавируса в Новосибирске — читайте все свежие новости тут.
Ранее мы показывали, что происходит сейчас в новосибирской инфекционной больнице № 1, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и где в мельцеровских боксах лежат пациенты с подтверждённым диагнозом — смотрите фотографии из инфекционки.