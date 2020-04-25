В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, почему больные с подозрением на коронавирус несколько часов могут ждать приёма в машине скорой помощи.

Очередь в инфекционный госпиталь



Как сообщила жительница Новосибирска Надежда, у пожилых родителей её мужа поднялась температура. В четверг они решили проверить свои лёгкие и сделали КТ. Родные, получив заключение, вызвали скорую, которая доставила их в ГКб № 11, которая сейчас перепрофилирована в инфекционный госпиталь.

— Их привезли в больницу № 11 около 07:40 — машина скорой помощи оказалась восьмая в очереди. Им сказали, что 6 часов должны ждать. В 12:00 они перестали отвечать, в 13:00 они уже были в палате — вот чуть меньше 6 часов. Они сидели в скорой, их не выпускали, неудивительно, что скорая так долго передвигается. Сейчас они спят в палате, отдыхают. Разместили их нормально, не в коридоре, сказали, что капельницы будут ставить, — рассказывает Надежда.