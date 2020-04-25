У жителя Кыргызстана, прилетевшего в Бишкек рейсом из Новосибирска, обнаружили коронавирус — об этом со ссылкой на главу республиканского минздрава Сабиржана Абдикаримова сообщает издание 24.kg.



Пациента поместили в больницу, всех, кто с ним контактировал, отправили в обсерватор.



До того, как вернуться в Кыргызстан, жители республики несколько недель провели в аэропорту Толмачёво. Чтобы привлечь к себе внимание властей, им даже пришлось объявить голодовку.



В республике на тот момент оставались более 500 жителей России. На этой неделе часть из них смогли прилететь в Новосибирск.

