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Жители Киргызстана смогли вернуться домой только через несколько недель ожидания

Жители Киргызстана смогли вернуться домой только через несколько недель ожидания

У жителя Кыргызстана, прилетевшего в Бишкек рейсом из Новосибирска, обнаружили коронавирус — об этом со ссылкой на главу республиканского минздрава Сабиржана Абдикаримова сообщает издание 24.kg.

Пациента поместили в больницу, всех, кто с ним контактировал, отправили в обсерватор.

До того, как вернуться в Кыргызстан, жители республики несколько недель провели в аэропорту Толмачёво. Чтобы привлечь к себе внимание властей, им даже пришлось объявить голодовку.

В республике на тот момент оставались более 500 жителей России. На этой неделе часть из них смогли прилететь в Новосибирск.

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коронавирус в НовосибирскеКиргизия
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