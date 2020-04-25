Часть медиков Ордынской центральной районной больницы отправили 14 недельный карантин из-за контакта с заболевшими коронавирусом.
В пресс-службе областного Минздрава подтвердили, что после выявления первого заболевшего коронавирусной инфекцией в посёлке в больнице решили «подстраховаться».
— Поскольку у заболевшего на тот момент было обычное ОРВИ, противочумные костюмы медики, когда с ним общались, не надевали. Они все здоровы, никаких признаков у них нет, просто они перестраховались, — объяснили в Минздраве. — Их могли бы просто под медицинское наблюдение поместить, но чтобы не рисковать, на всякий случай, они 14 дней посидят на карантине с момента контакта с этим человеком.
Сам пациент медиком не является, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в редакцию переслали аудиосообщение, якобы от одной из руководительниц больницы: достоверно установить её личность не удалось, но она упоминает других ордынских врачей, в частности, заместителя главного врача по внебольничной помощи населению Елену Гущину. В сообщении отмечается, что число заболевших медиков — 12. В аудиосообщении говорится о мерах, которые будут приняты в больнице в связи с первым выявленным заболевшим COVID-19.
Например, для защиты всем терапевтам, медсёстрам и фельдшерам выдают хирургические халаты, которые каждый день необходимо обрабатывать дезинфицирующим раствором и кварцевать. На приёме все медицинские сотрудники должны быть в халатах, масках и шапочках, а операторы регистратуры — в перчатках. Сотрудникам больницы рекомендовали на обеденный перерыв уходить домой, а если это невозможно — обзавестись личной посудой или пользоваться одноразовой.
— По мере возможности давайте общаться друг с другом, как можно меньше. Сколько ещё контактировало с этим пациентом людей, которых не зафиксировали? Кто-то, может, проходил мимо него, кто-то заходил в кабинет врача, когда пациент там находился. Контактировать мог каждый. Поэтому при любом проявлении какого-то респираторного заболевания у вас, насморка, першения, температуры — обязательно докладывайте, — говорит женщина. — Всё, что можно, вы отправляете по «вотсаппу» и по телефонной связи — все хождения категорически прекращаются. Это ваше здоровье.
Она также призвала коллег самостоятельно протирать спиртовыми салфетками клавиатуры, мышки и дверные ручки и, по возможности, помогать санитаркам, которые не справляются с объёмом работы.
За сутки в Новосибирской области выявили 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом только один из них ездил в Москву, а 17 никуда не ездили и не контактировали с зарегистрированными заболевшими.
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