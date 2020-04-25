Сам пациент медиком не является, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в редакцию переслали аудиосообщение, якобы от одной из руководительниц больницы: достоверно установить её личность не удалось, но она упоминает других ордынских врачей, в частности, заместителя главного врача по внебольничной помощи населению Елену Гущину. В сообщении отмечается, что число заболевших медиков — 12. В аудиосообщении говорится о мерах, которые будут приняты в больнице в связи с первым выявленным заболевшим COVID-19.



Например, для защиты всем терапевтам, медсёстрам и фельдшерам выдают хирургические халаты, которые каждый день необходимо обрабатывать дезинфицирующим раствором и кварцевать. На приёме все медицинские сотрудники должны быть в халатах, масках и шапочках, а операторы регистратуры — в перчатках. Сотрудникам больницы рекомендовали на обеденный перерыв уходить домой, а если это невозможно — обзавестись личной посудой или пользоваться одноразовой.



— По мере возможности давайте общаться друг с другом, как можно меньше. Сколько ещё контактировало с этим пациентом людей, которых не зафиксировали? Кто-то, может, проходил мимо него, кто-то заходил в кабинет врача, когда пациент там находился. Контактировать мог каждый. Поэтому при любом проявлении какого-то респираторного заболевания у вас, насморка, першения, температуры — обязательно докладывайте, — говорит женщина. — Всё, что можно, вы отправляете по «вотсаппу» и по телефонной связи — все хождения категорически прекращаются. Это ваше здоровье.

