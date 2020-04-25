На улице Приморской выставили на продажу участок для строительства многоквартирного дома — за право аренды 27 тысяч кв.м. у Обского моря просят 104 миллиона рублей.
В объявлении указано, что участок — федеральный, и у продавца находится в аренде за 248 тысяч рублей в месяц. Продавец вместе с участком продаёт компанию, на которую он оформлен. На нём можно строить многоквартирные 9–13-этажные дома.
Как рассказал представитель продавца Юрий, на участке есть недостроенный жилой дом. На муниципальной карте на участке действительно отмечен дом, но информация о стройке не указана.
— Там незавершённый строительством объект: когда-то строительство планировалось, потом было законсервировано. Исходя из тех этапов, которые были начаты, строительство на имеющемся фундаменте уже невозможно, возобновлять его необходимо по новому проекту, — объяснил Юрий корреспонденту НГС.
По договору, здесь можно строить только жилые дома. Тем не менее, в объявлении указано, что крупный ритейлер хочет построить здесь магазин, и часть средств — примерно 10 млн рублей — вернётся покупателю после продажи части участка для строительства торгового объекта.
— Есть желание владельца торговой сети разместить там магазин, при условии, что строительная компания, которая займётся освоением участка, пойдёт на эти условия. Предполагалось, что магазин займёт не больше тысячи квадратов, — отметил представитель продавца.
Ближайший сосед участка — комплекс «На Приморской»: в прошлом году от него «отрезали» один дом, но разрешили узаконить построенный без разрешения.