На улице Приморской выставили на продажу участок для строительства многоквартирного дома — за право аренды 27 тысяч кв.м. у Обского моря просят 104 миллиона рублей.



В объявлении указано, что участок — федеральный, и у продавца находится в аренде за 248 тысяч рублей в месяц. Продавец вместе с участком продаёт компанию, на которую он оформлен. На нём можно строить многоквартирные 9–13-этажные дома.



Как рассказал представитель продавца Юрий, на участке есть недостроенный жилой дом. На муниципальной карте на участке действительно отмечен дом, но информация о стройке не указана.

