Впрочем, другой эксперт — инфекционист Николай Малышев — считает, что плато для России произойдет не раньше июня, к этому времени число госпитализированных будет пропорционально числу выздоровевших.



— К сожалению, о плато это не говорит. Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1800 человек [в стране], — пояснил Малышев.



В Минздраве, впрочем, пока не решаются делать прогнозы о конкретных датах. По мнению главного внештатного вирусолога ведомства Николая Брико, ситуация с распространением коронавируса пока не дает говорить о достижении пика или плато.



— Данные об эпидемиологической обстановке пока не дают возможности сказать, что мы достигли не только пика, но и стабильности, — сказал Брико «Интерфаксу».

