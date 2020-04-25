За последнюю неделю в России колеблется число заболевших COVID-19: в прошлое воскресенье в стране зарегистрировали рекордные 6060 случаев, однако следующие дни федеральная сводка колебалась в пределах от 4,2 до 5,6 тысячи. Как сообщает РБК, эти данные могут говорить о выходе страны на плато — то есть, достижения максимального числа заболевших и дальнейшем снижении.
— Народ просто испугался. Думаю, что у каждого есть знакомые или родственники, заболевшие COVIDом, и люди осознали серьезность ситуации, — цитирует издание руководителя центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгия Сапронова. По словам эксперта, страна выйдет на плато до конца мая.
Впрочем, другой эксперт — инфекционист Николай Малышев — считает, что плато для России произойдет не раньше июня, к этому времени число госпитализированных будет пропорционально числу выздоровевших.
— К сожалению, о плато это не говорит. Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1800 человек [в стране], — пояснил Малышев.
В Минздраве, впрочем, пока не решаются делать прогнозы о конкретных датах. По мнению главного внештатного вирусолога ведомства Николая Брико, ситуация с распространением коронавируса пока не дает говорить о достижении пика или плато.
— Данные об эпидемиологической обстановке пока не дают возможности сказать, что мы достигли не только пика, но и стабильности, — сказал Брико «Интерфаксу».
На сегодняшний день в России зафиксировано 68 622 случая коронавируса.