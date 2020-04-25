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Коронавирус задел новые районы Новосибирской области

Коронавирус задел новые районы Новосибирской области

Сегодня, 25 апреля, стало известно, что в Новосибирской области увеличилось количество районов, где зарегистрировали больных с коронавирусом.

— Коронавирусная инфекция к настоящему моменту зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске; в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Здвинском, Ордынском и Сузунском районах, — сообщили сегодня в оперативном штабе НСО.

Кроме того, по информации сайта администрации Барабинского района, накануне там также был выявлен заразившийся коронавирусом.

В начале недели было известно, что пациенты, заразившиеся COVID-19, были в Новосибирске, Кольцово, Бердске, Убинском, Здвинском, Колыванском, Карасукском и Черепановском районах.

Публикуем обновлённую карту с районами, где обнаружили инфекцию, по данным на 11 утра 25 апреля.

Всего на сегодняшний день в регионе выявлено 247 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 38 новых случаев.

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