Сегодня, 25 апреля, стало известно, что в Новосибирской области увеличилось количество районов, где зарегистрировали больных с коронавирусом.



— Коронавирусная инфекция к настоящему моменту зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске; в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Здвинском, Ордынском и Сузунском районах, — сообщили сегодня в оперативном штабе НСО.

Кроме того, по информации сайта администрации Барабинского района, накануне там также был выявлен заразившийся коронавирусом.