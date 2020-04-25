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Водитель седана не заметил летевшую ему навстречу «Газель»

Водитель седана не заметил летевшую ему навстречу «Газель»

На Гусинобродском шоссе «Газель» протаранила «Хёндай Солярис» — пробка из-за аварии растянулась на полтора километра.

ДТП произошло около 12.30. Как сообщил аварком службы аварийных комиссаров «Альянс», в нём никто не пострадал. Предварительно виновником аварии считают водителя седана.

Грузовик въехал автомобилю в бок, но никто не пострадал

Грузовик въехал автомобилю в бок, но никто не пострадал

— «Хёндай» двигался по шоссе со стороны Доватора, при повороте на Волочаевскую не заметил встречный автомобиль «Газель», — пояснил аварком.

Авария собрала пробку от улицы Доватора до Волочаевской

Авария собрала пробку от улицы Доватора до Волочаевской

Иногда столкновения с грузовыми автомобилями годами разбирают в судах: на этой неделе НГС в деталях разобрал подобный случай.

24 апреля в аварии на Гусинобродском шоссе погиб молодой человек, ещё двое попали в больницу.

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ДТПГусинобродское шоссе
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