На Гусинобродском шоссе «Газель» протаранила «Хёндай Солярис» — пробка из-за аварии растянулась на полтора километра.
ДТП произошло около 12.30. Как сообщил аварком службы аварийных комиссаров «Альянс», в нём никто не пострадал. Предварительно виновником аварии считают водителя седана.
— «Хёндай» двигался по шоссе со стороны Доватора, при повороте на Волочаевскую не заметил встречный автомобиль «Газель», — пояснил аварком.
Иногда столкновения с грузовыми автомобилями годами разбирают в судах: на этой неделе НГС в деталях разобрал подобный случай.
24 апреля в аварии на Гусинобродском шоссе погиб молодой человек, ещё двое попали в больницу.