В Новосибирске объявили в розыск 29-летнюю Галину Володину — девушка ушла из дома вечером 15 апреля, с тех пор её местонахождение не известно.

Поиски параллельно ведут волонтёры «Маяка». Согласно ориентировке, рост девушки около 165 см, у неё нормальное телосложение, тёмно-русые волосы до плеч с выбритым правым виском и серо-голубые глаза. Галина была одета в короткое кремовое пальто, синие джинсы и чёрные кроссовки.

Как рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, Галина ушла из дома на улице Бориса Богаткова около 22 часов 15 апреля. О пропаже заявил её молодой человек, при этом, с его слов, конфликтов между ними не было. Обстоятельства пропажи девушки ещё пытаются установить.