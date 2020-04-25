В Новосибирске объявили в розыск 29-летнюю Галину Володину — девушка ушла из дома вечером 15 апреля, с тех пор её местонахождение не известно.
Поиски параллельно ведут волонтёры «Маяка». Согласно ориентировке, рост девушки около 165 см, у неё нормальное телосложение, тёмно-русые волосы до плеч с выбритым правым виском и серо-голубые глаза. Галина была одета в короткое кремовое пальто, синие джинсы и чёрные кроссовки.
Как рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, Галина ушла из дома на улице Бориса Богаткова около 22 часов 15 апреля. О пропаже заявил её молодой человек, при этом, с его слов, конфликтов между ними не было. Обстоятельства пропажи девушки ещё пытаются установить.
Всех, кто видел пропавшую, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 или на горячую линию поискового отряда «Маяк» по номеру 8–951–393–0911.
Вчера завершились поиски 77-летней Валентины Малышевой: она незаметно отошла от мужа недалеко от «Леруа Мерлен» на Фабричной, вероятно, потеряла ориентацию и пропала. Женщину нашли, она жива.