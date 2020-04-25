За последние сутки в России зафиксировано 5 966 новых случаев коронавируса, общее число зараженных — 74 588 человек. Как сообщает федеральный оперштаб, за минувший день 682 человека вылечились (всего их 6 250), 66 погибли (общее число жертв — 681).

Под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 168 тысяч человек, проведено уже более 2,7 млн тестов.

