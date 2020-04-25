За последние сутки в России зафиксировано 5 966 новых случаев коронавируса, общее число зараженных — 74 588 человек. Как сообщает федеральный оперштаб, за минувший день 682 человека вылечились (всего их 6 250), 66 погибли (общее число жертв — 681).
Под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 168 тысяч человек, проведено уже более 2,7 млн тестов.
По данным университета Хопкинса, всего в мире зафиксировано 2,7 млн заражений, скончались почти 196 тысяч человек, 781 тысяча — вылечилась. На первом месте — США (890 тысяч заражений), на втором — Испания (219 тысяч), на третьем — Италия (192 тысячи случаев). Россия остается на 10-м месте в списке стран с коронавирусом, но отрыв от Китая (где 84 тысячи случаев COVID-19) постепенно сокращается. При этом ситуация с распространением коронавируса в России пока не позволяет экспертам говорить о достижении пика или плато заболеваемости.
— Данные об эпидемиологической обстановке пока не дают возможности сказать, что мы достигли не только пика, но и стабильности, — накануне в интервью «Интерфаксу» заявил главный внештатный вирусолог Минздрава РФ Николай Брико.