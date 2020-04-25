Новосибирцы массово устремились на дачи — их поиск на карте вырос в три раза

Новосибирцы стали чаще искать дачные и садовые общества и маршруты к ним — это следует из результатов аналитики 2ГИС за две декады апреля.
Как сообщили в компании, поиск на карте дачных и садовых обществ по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос почти в три раза. Люди ищут их, чтобы построить маршрут, уточнить адрес, созвониться с администрацией и почитать отзывы, пояснили в 2ГИС.
На 53% чаще новосибирцы стали искать садовые центры и питомники растений, а вот магазины с садовым инвентарём и семенами им нужны меньше — интерес к ним вырос только на 39%. При этом уровень интереса к компаниям, которые занимаются строительством дачных домов, не изменился.
Ранее аналитики портала N1.RU зафиксировали небывалый рост спроса на дачи в аренде — он вырос на 105%. НГС публиковал подборку самых крутых дач, в которых можно с комфортом самоизолироваться во время пандемии — губернатор разрешил уехать из города на время картантина.