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Новосибирцы массово устремились на дачи — их поиск на карте вырос в три раза

Интерес у горожан вызывают и садовые центры, а вот магазины с семенами им нужны уже не так часто

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В этом году дачный сезон начался раньше обычного, и не удивительно, что новосибирцы решили уйти в самоизоляцию за городом

В этом году дачный сезон начался раньше обычного, и не удивительно, что новосибирцы решили уйти в самоизоляцию за городом

Новосибирцы стали чаще искать дачные и садовые общества и маршруты к ним — это следует из результатов аналитики 2ГИС за две декады апреля.

Как сообщили в компании, поиск на карте дачных и садовых обществ по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос почти в три раза. Люди ищут их, чтобы построить маршрут, уточнить адрес, созвониться с администрацией и почитать отзывы, пояснили в 2ГИС.

На 53% чаще новосибирцы стали искать садовые центры и питомники растений, а вот магазины с садовым инвентарём и семенами им нужны меньше — интерес к ним вырос только на 39%. При этом уровень интереса к компаниям, которые занимаются строительством дачных домов, не изменился.

Ранее аналитики портала N1.RU зафиксировали небывалый рост спроса на дачи в аренде — он вырос на 105%. НГС публиковал подборку самых крутых дач, в которых можно с комфортом самоизолироваться во время пандемии — губернатор разрешил уехать из города на время картантина.

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дачи в НовосибирскеСтатистика2ГИС
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