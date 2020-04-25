По данным оперативного штаба на 11 утра 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией.



За пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, по каждому случаю проводится эпидрасследование. 20 человек выявлены по контакту с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 247, из них 12 детей. 39 человек выздоровели, 4 скончались.