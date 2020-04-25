Новосибирская школьница Софья Туманова не смогла выступить на сцене финала Голос. Дети — её выступление впервые в истории шоу транслировали по установленному на сцене экрану.

— Это первый в истории «Голоса» случай, когда наш участник выступает удалённо. Софья, как и все, готовилась к финалу, но несколько дней назад у неё поднялась температура, — объяснил необычное выступление Дмитрий Нагиев. — Сейчас Соня чувствует себя хорошо, но меры карантина обязательны сегодня для всех — даже для тех, у кого лёгкая простуда. Поэтому мы сейчас увидим и услышим Софью, как и остальных финалистов, только не на этой сцене, а в специально оборудованной для такого экстраординарного случая студии.