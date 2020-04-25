Новосибирская школьница Софья Туманова не смогла выступить на сцене финала Голос. Дети — её выступление впервые в истории шоу транслировали по установленному на сцене экрану.
— Это первый в истории «Голоса» случай, когда наш участник выступает удалённо. Софья, как и все, готовилась к финалу, но несколько дней назад у неё поднялась температура, — объяснил необычное выступление Дмитрий Нагиев. — Сейчас Соня чувствует себя хорошо, но меры карантина обязательны сегодня для всех — даже для тех, у кого лёгкая простуда. Поэтому мы сейчас увидим и услышим Софью, как и остальных финалистов, только не на этой сцене, а в специально оборудованной для такого экстраординарного случая студии.
Сама Софья перед выступлением призналась, что мечтала спеть на сцене в финале, но помешали обстоятельства. Стоит отметить, что из-за объявленных карантинных мер в зале не было ни одного зрителя, а музыканты выступали в масках. Софья исполнила две песни: «Птиченька» группы «Зверобой» и микс песен «Стороною дождь» Zventa Sventana и «Колыбельная» Полины Гагариной в суперфинале — и заняла второе место.
НГС подробно рассказывал, как Софья прошла в финал: на шоу она попала только с четвёртого раза и стала первой финалисткой «Голоса.Дети» из Новосибирска.
В прошлую пятницу две девочки из Новосибирска выбыли из проекта «Голос.Дети» — они были в командах Басты и Полины Гагариной.