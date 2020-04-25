В Боткинской больнице Петербурга 24 апреля скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, работавший в Елизаветинской больнице. У него был подтверждён коронавирус.
Сообщение о смерти опубликовано на странице Елизаветинской больницы во «ВКонтакте». Как говорится в сообщении, врач лечит пациентов с COVID-19 и от одного из них заразился.
— Сегодня в больнице им.Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в нашей больнице более 20 лет — до 25 февраля 2020 года, — говорится в сообщении. — У Сергея Леонидовича — подтверждённый тест на covid-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга. Благодарим коллег из Боткинской больницы, кто до сегодняшнего дня боролся за жизнь своего соратника.
Сообщается также, что болезнь врач переносил тяжело. Он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких, а последние дни и на ЭКМО (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности — Прим.ред.).
По последним данным, в России зафиксировано уже 68 622 случая коронавируса — за последние сутки к ним прибавилось еще 5849 новых случаев, причём 2697 из них — без симптомов COVID-19. Заболевших обнаружили в 82 регионах страны. Скончались 615 пациентов с коронавирусом.
Мы попробовали спрогнозировать, как ситуация с эпидемией будет развиваться в России дальше. Но есть и хорошие новости — в Ненецком автономном округе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом и теперь это единственный регион России без коронавируса.