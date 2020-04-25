«У неё возможна потеря памяти»: волонтёры просят помощи в поисках пожилой женщины

В ночь с 24 на 25 апреля стало известно, что в Железнодорожном районе Новосибирска пропала пожилая женщина. Малышева Валентина Ивановна (77 лет) пропала вечером 24 апреля, с тех пор её местонахождение неизвестно. У пожилой женщины проблемы с памятью, она может быть дезориентирована.
— Женщина вместе со своим мужем была недалеко от магазина «Леруа Мерлен» на Фабричной. Когда муж отвлёкся на покупки, она незаметно куда-то отошла. У пропавшей есть проблемы с дезориентацией, возможна потеря памяти. Связано это с возрастными заболеваниями, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Женщина потерялась около 18 часов вечера, получили в отряде заявку около полуночи. На место пропажи сразу же выехали поисковики.
— Работаем вместе с полицией, получили от них разрешение. Сложность состоит в том, что прошло уже много времени и в тех местах, где она обычно бывает, — там её не оказалось, — добавила Алеся Яблонских.
Приметы пропавшей: рост 167 см, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза карие.
Была одета в: белую жилетку, голубую рубашку в клетку с коротким рукавом, синие джинсы, тёмно-синие спортивные тапки, серую кепку с козырьком.
Всех, кто видел пропавшую, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону: 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»:
Пропавшего 11 апреля в новосибирском Академгородке ребенка нашли в Бердске. Он остался в магазине после его закрытия.