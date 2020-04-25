«У неё возможна потеря памяти»: волонтёры просят помощи в поисках пожилой женщины

Женщина потерялась около 18 часов вечера, получили в отряде заявку около полуночи. На место пропажи сразу же выехали поисковики.

— Работаем вместе с полицией, получили от них разрешение. Сложность состоит в том, что прошло уже много времени и в тех местах, где она обычно бывает, — там её не оказалось, — добавила Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей: рост 167 см, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза карие.

Была одета в: белую жилетку, голубую рубашку в клетку с коротким рукавом, синие джинсы, тёмно-синие спортивные тапки, серую кепку с козырьком.

Всех, кто видел пропавшую, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону: 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52 .



Пропавшего 11 апреля в новосибирском Академгородке ребенка нашли в Бердске. Он остался в магазине после его закрытия.

