В пятницу вечером, 24 апреля, стало известно, что в Новосибирске выздоровели ещё 15 пациентов с коронавирусом. За всё время в Новосибирской области зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19. Всего в регионе выздоровели 39 пациентов с коронавирусом.



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