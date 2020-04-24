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Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1997 человек. 10694 жителей региона сняты с наблюдения

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1997 человек. 10694 жителей региона сняты с наблюдения

В пятницу вечером, 24 апреля, стало известно, что в Новосибирске выздоровели ещё 15 пациентов с коронавирусом. За всё время в Новосибирской области зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19. Всего в регионе выздоровели 39 пациентов с коронавирусом.

Что произошло в городе за сутки?

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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