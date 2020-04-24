В пятницу вечером, 24 апреля, стало известно, что в Новосибирске выздоровели ещё 15 пациентов с коронавирусом. За всё время в Новосибирской области зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19. Всего в регионе выздоровели 39 пациентов с коронавирусом.
Что произошло в городе за сутки?
- Остальные вирусы, несмотря на пандемию, не перешли в режим ожидания. Мы решили напомнить о них, а также о том, как себя защитить. Хорошая новость: мытье рук помогает и тут.
- Думали, стрит-арт-художники будут соблюдать самоизоляцию и останутся дома в строгом молчании? Если и так, то только ради того, чтобы сделать наброски новых работ. Мы собрали граффити на заданную тему со всей страны. Некоторые очаровывают своей милотой и наивностью, а другие, похоже, скоро закрасят.
- В Новосибирской области за сутки зарегистрировали ещё 41 случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
- В ГУ МВД России по Новосибирской области официально опровергли информацию о существовании так называемой палочной системы в отношении режима самоизоляции.
- В Ненецком автономном округе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом. Вчера мужчину выписали из стационара, сообщили в администрации автономии.
- В Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о подготовке медиков к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией.
- Сегодня министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Читайте все подробности в нашей онлайн-трансляции с брифинга минувшего дня.
- Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подтвердил информацию о заражении коронавирусом в Городской поликлинике № 22: по его данным, выявлен лишь один заболевший сотрудник.
- Константин Хальзов сегодня, 24 апреля, во время брифинга отказался называть количество медиков, которые заразились коронавирусом в регионе.
- Все гадают, когда закончится эпидемия и вышли ли мы на плато — стабильный уровень эпидемии без резкого ежедневного прироста заразившихся. Власти говорят, что пик всё еще впереди, а распространение инфекции должно прекратиться в конце мая или начале июня. Мы построили три графика, на которых сравниваем Россию с другими странами.
- В Новосибирской области стали больше выявлять пациентов с коронавирусом, но без симптомов.
- В Новосибирской области выявили новых нарушителей ограничительных мер. В числе тех, кто не исполняет указ губернатора и нарушает самоизоляцию, — фитнес-клуб, солярий, два непродовольственных магазина.
- Фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев заявил о вспышке коронавируса на центральной подстанции Новосибирска.
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