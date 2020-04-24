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Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1997 человек

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1997 человек

В пятницу, 24 апреля, стало известно, что в Новосибирске выздоровели ещё 15 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

— По данным оперативного штаба на 21 час 24 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19. Еще 15 пациентов здоровы и выписаны. Всего в регионе выздоровели 39 пациентов с коронавирусом, — сообщили в ведомстве.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1997 человек. 10694 жителей региона сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе: 1462 обратились к врачам за прошедшие сутки. Госпитализировано — 39 человек.

Сегодня утром стало известно, что в Новосибирской области за сутки зарегистрировали ещё 41 случай коронавируса.

Как новосибирцы заражались коронавирусом, мы показывали в одной гифке (она впечатляет).

А мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в городе в онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами.

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