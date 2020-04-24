Сегодня состоялось заседание совета директоров Банка России, на котором было принято решение снизить ключевую ставку до 5,5% годовых. Как объяснили в пресс-службе Центробанка, решение обусловлено тем, что ситуация кардинально изменилась с момента заседания в марте. Ограничения, которые были введены в России и мире для борьбы с пандемией коронавируса, негативно отразились на экономической активности.



Отдельную поддержку получит бизнес. С 27 апреля 2020 года процентную ставку по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования малого и среднего бизнеса, снизят с 4 до 3,5% годовых.

