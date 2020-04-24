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Кредиты предпринимателям будут выдавать под 3,5 процента

Кредиты предпринимателям будут выдавать под 3,5 процента

Сегодня состоялось заседание совета директоров Банка России, на котором было принято решение снизить ключевую ставку до 5,5% годовых. Как объяснили в пресс-службе Центробанка, решение обусловлено тем, что ситуация кардинально изменилась с момента заседания в марте. Ограничения, которые были введены в России и мире для борьбы с пандемией коронавируса, негативно отразились на экономической активности.

Отдельную поддержку получит бизнес. С 27 апреля 2020 года процентную ставку по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования малого и среднего бизнеса, снизят с 4 до 3,5% годовых.

Снижение касается как вновь предоставляемых, так и предоставленных прежде кредитов. В пресс-службе ЦБ РФ уточнили, что дальнейшее изменение процентной ставки будет зависеть от изменения задолженности по кредитам, которые банк выдал предпринимателям.

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