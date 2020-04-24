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Он и она Спрашивали? Отвечаем!

Спрашиваем. Отвечайте! Как ваша жизнь изменилась за этот месяц?

Напишите нам свои истории. Мы опубликуем их анонимно, а вопросы передадим психологам

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Расскажите нам, с чем вы научились справляться в самоизоляции. А с чем — нет

Расскажите нам, с чем вы научились справляться в самоизоляции. А с чем — нет

Месяц самоизоляции — идеальный срок, чтобы пройти стадии от отрицания до принятия, передумать шальные мысли, определиться, что сделаете в первую очередь, когда всё это кончится. А еще — это время по-новому взглянуть на себя и тех, кто рядом. Мы прекрасно понимаем, как вы устали и как же хочется простого человеческого прогуляться.

Поделитесь с нами своими историями, расскажите, как этот месяц изменил вашу семью, ваши отношения с детьми, родителями, супругами, котом. Какие перемены вы обнаружили в себе? С какими проблемами столкнулись? Расскажите нам об этом в форме ниже. Некоторые истории мы опубликуем на сайте, а вопросы о душевном равновесии передадим психологам, чтобы они нашли на них ответы. Если не хочется называть свое имя — можно рассказать анонимно.

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самоизоляцияпсихологическая помощькарантинкоронавирус
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