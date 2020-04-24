В ТЦ нашли работающий Extreme Fitness — теперь спортивному клубу грозит штраф

В Новосибирской области выявили новых нарушителей ограничительных мер. В числе тех, кто не исполняет указ губернатора и нарушает самоизоляцию — фитнес-клуб, солярий, два непродовольственных магазина, а также более 60 человек, вернувшихся накануне из других стран.
— Правоохранительными органами составлено и направлено в суд 313 административных протоколов, в том числе 105 протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»,— отметили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
Сумма штрафов на юридических лиц и граждан, оштрафованных по этой статье, уже составляет почти 1,5 млн рублей.
К административной ответственности уже привлечено 44 юридических лица, 29 присуждены штрафы на общую сумму 880,5 тыс. рублей, 10 приостановили свою деятельность.
Новые компании-нарушители
Накануне в ТЦ «Голден Парк» был обнаружен фитнес-клуб Extreme Fitness, где в момент проверки занимались посетители.
В ТЦ «Омега» полиция выявила работающий солярий, а в ТЦ «Роща» и ТЦ «Маяк» магазин ножей и мебельный магазин.
— Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело и начато расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозят штрафы, — добавили в пресс-службе.
Корреспондент НГС отправила запрос в Extreme Fitness, чтобы узнать подробности проверки. В настоящее время на их сайте висит баннер о том, что все клубы закрыты по приказу министерства физической культуры и спорта НСО.
За прошлую неделю полиция проверила 18 торговых центров и 109 предприятий, на очереди — остальные ТЦ и места уличной торговли.
Сколько человек на улицах оштрафовала полиция?
В настоящее время в отношении 61 человека (все они находились на 14-дневной самоизоляции под наблюдением медиков, так как прибыли из других стран) составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ за появление в общественных местах. По 42 из них уже есть решения о штрафах, общая сумма штрафов —613,1 тыс. рублей.
— На жителей, грубо нарушающих требования не покидать места проживания и соблюдать дистанцию, сотрудниками полиции составлено уже более 200 административных протоколов, часть из них уже оштрафована. Статья «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» предусматривает предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, — подчеркнули в пресс-службе.
На этой недели полиция пришла с проверкой в работающий ирландский бар в Советском районе и магазин-закусочную в Железнодорожном районе — на предпринимателей возбудили уголовные дела. 50 тысяч штрафа заплатит управляющая кофейни «Чашка кофе» из-за посетителей, сдвигающих стулья на летней веранде.