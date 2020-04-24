В ТЦ нашли работающий Extreme Fitness — теперь спортивному клубу грозит штраф

Сумма штрафов на юридических лиц и граждан, оштрафованных по этой статье, уже составляет почти 1,5 млн рублей.

К административной ответственности уже привлечено 44 юридических лица, 29 присуждены штрафы на общую сумму 880,5 тыс. рублей, 10 приостановили свою деятельность.



Новые компании-нарушители



Накануне в ТЦ «Голден Парк» был обнаружен фитнес-клуб Extreme Fitness, где в момент проверки занимались посетители.

В ТЦ «Омега» полиция выявила работающий солярий, а в ТЦ «Роща» и ТЦ «Маяк» магазин ножей и мебельный магазин.



— Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело и начато расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозят штрафы, — добавили в пресс-службе.



Корреспондент НГС отправила запрос в Extreme Fitness, чтобы узнать подробности проверки. В настоящее время на их сайте висит баннер о том, что все клубы закрыты по приказу министерства физической культуры и спорта НСО.



За прошлую неделю полиция проверила 18 торговых центров и 109 предприятий, на очереди — остальные ТЦ и места уличной торговли.

