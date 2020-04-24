24 апреля пятница
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 75.13
eur 81.15
Тема дня График отключения горячей воды в Новосибирске
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 75.13
eur 81.15

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

В ТЦ нашли работающий Extreme Fitness — теперь спортивному клубу грозит штраф

Размер штрафов, выписанный всем нарушителям в НСО, составил уже 1,5 миллиона

1 112
11 Обсудить

Поделиться

Штраф грозит фитнес-клубу Extreme Fitness в Калининском райне — в момент проверки полицией там занимались люди

Штраф грозит фитнес-клубу Extreme Fitness в Калининском райне — в момент проверки полицией там занимались люди

В Новосибирской области выявили новых нарушителей ограничительных мер. В числе тех, кто не исполняет указ губернатора и нарушает самоизоляцию — фитнес-клуб, солярий, два непродовольственных магазина, а также более 60 человек, вернувшихся накануне из других стран.

— Правоохранительными органами составлено и направлено в суд 313 административных протоколов, в том числе 105 протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»,— отметили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

Сумма штрафов на юридических лиц и граждан, оштрафованных по этой статье, уже составляет почти 1,5 млн рублей.

К административной ответственности уже привлечено 44 юридических лица, 29 присуждены штрафы на общую сумму 880,5 тыс. рублей, 10 приостановили свою деятельность.

Новые компании-нарушители

Накануне в ТЦ «Голден Парк» был обнаружен фитнес-клуб Extreme Fitness, где в момент проверки занимались посетители.

В ТЦ «Омега» полиция выявила работающий солярий, а в ТЦ «Роща» и ТЦ «Маяк» магазин ножей и мебельный магазин.

— Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело и начато расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозят штрафы, — добавили в пресс-службе.

Корреспондент НГС отправила запрос в Extreme Fitness, чтобы узнать подробности проверки. В настоящее время на их сайте висит баннер о том, что все клубы закрыты по приказу министерства физической культуры и спорта НСО.

За прошлую неделю полиция проверила 18 торговых центров и 109 предприятий, на очереди — остальные ТЦ и места уличной торговли.

Сколько человек на улицах оштрафовала полиция?

В настоящее время в отношении 61 человека (все они находились на 14-дневной самоизоляции под наблюдением медиков, так как прибыли из других стран) составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ за появление в общественных местах. По 42 из них уже есть решения о штрафах, общая сумма штрафов —613,1 тыс. рублей.

— На жителей, грубо нарушающих требования не покидать места проживания и соблюдать дистанцию, сотрудниками полиции составлено уже более 200 административных протоколов, часть из них уже оштрафована. Статья «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» предусматривает предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, — подчеркнули в пресс-службе.

На этой недели полиция пришла с проверкой в работающий ирландский бар в Советском районе и магазин-закусочную в Железнодорожном районе — на предпринимателей возбудили уголовные дела. 50 тысяч штрафа заплатит управляющая кофейни «Чашка кофе» из-за посетителей, сдвигающих стулья на летней веранде.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскенарушение самоизоляцииштрафы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!