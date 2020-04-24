В разговоре с корреспондентом НГС Сергей Комлев добавил, что помимо фельдшеров могут быть заражены и диспетчеры скорой помощи.

— Также, по информации, которая у меня есть — коронавирус диагностировали как минимум ещё у 4 сотрудников оперативного отдела, — утверждает Сергей Комлев.

Он и его коллеги официально обратились к губернатору c письмом, в котором заявили о нехватке средств защиты.

Публикуем письмо, которое было отправлено Андрею Травникову.