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Председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев говорит, что по его подсчетам могут быть заражены как минимум три человека

Председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев говорит, что по его подсчетам могут быть заражены как минимум три человека

Фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев заявил о вспышке коронавируса на центральной подстанции Новосибирска.

Сколько заболевших по подсчётам Комлева

— На карантин помещена вся вторая смена, дежурившая 23 апреля в Центральном, Железнодорожном и Заельцовском районах, с инфицированными сотрудниками они контактировали одиннадцать дней назад, 14 апреля. У троих коллег, по моим данным, результаты теста на вирус оказались положительными, — рассказал Сергей Комлев общественной организации «Гражданский патруль».

В разговоре с корреспондентом НГС Сергей Комлев добавил, что помимо фельдшеров могут быть заражены и диспетчеры скорой помощи.

— Также, по информации, которая у меня есть — коронавирус диагностировали как минимум ещё у 4 сотрудников оперативного отдела, — утверждает Сергей Комлев.

Он и его коллеги официально обратились к губернатору c письмом, в котором заявили о нехватке средств защиты.

Публикуем письмо, которое было отправлено Андрею Травникову.

Ответ министра

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на пятничном брифинге с журналистами опроверг информацию об огромном количестве заболевших сотрудников скорой помощи — речь шла о 20 медиках.

— Есть единичные случаи, я подтверждаю, но такого количества нет, — ответил глава минздрава.

В середине апреля стало известно, что один из заразившихся коронавирусом пациентов — фельдшер скорой помощи.

Сегодня министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подтвердил информацию о заражении коронавирусом в Городской поликлинике № 22: по его данным, там выявлен один заболевший сотрудник.

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