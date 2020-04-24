Фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев заявил о вспышке коронавируса на центральной подстанции Новосибирска.
Сколько заболевших по подсчётам Комлева
— На карантин помещена вся вторая смена, дежурившая 23 апреля в Центральном, Железнодорожном и Заельцовском районах, с инфицированными сотрудниками они контактировали одиннадцать дней назад, 14 апреля. У троих коллег, по моим данным, результаты теста на вирус оказались положительными, — рассказал Сергей Комлев общественной организации «Гражданский патруль».
В разговоре с корреспондентом НГС Сергей Комлев добавил, что помимо фельдшеров могут быть заражены и диспетчеры скорой помощи.
— Также, по информации, которая у меня есть — коронавирус диагностировали как минимум ещё у 4 сотрудников оперативного отдела, — утверждает Сергей Комлев.
Он и его коллеги официально обратились к губернатору c письмом, в котором заявили о нехватке средств защиты.
Публикуем письмо, которое было отправлено Андрею Травникову.
Ответ министра
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на пятничном брифинге с журналистами опроверг информацию об огромном количестве заболевших сотрудников скорой помощи — речь шла о 20 медиках.
— Есть единичные случаи, я подтверждаю, но такого количества нет, — ответил глава минздрава.
В середине апреля стало известно, что один из заразившихся коронавирусом пациентов — фельдшер скорой помощи.
Сегодня министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подтвердил информацию о заражении коронавирусом в Городской поликлинике № 22: по его данным, там выявлен один заболевший сотрудник.