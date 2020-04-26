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Так выглядят отдельные входы в два мельцеровских бокса инфекционной больницы № 1

Так выглядят отдельные входы в два мельцеровских бокса инфекционной больницы № 1

Сейчас в Новосибирской области зарегистрировано 247 пациентов с коронавирусной инфекцией: как правило, те, кто находятся в инфекционной больнице или госпитале, лежат в специальных палатах, которые называются мельцеровскими боксами.

Мельцеровский бокс — это палата с отдельным входом, обязательно с улицы. В нём есть индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция и свой санузел. Врачи должны заходить туда в специальных защитных костюмах.

В минздраве Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что в мельцеровских боксах обычно стоят одна или две кровати, две тумбочки, стол, холодильник, а также есть тамбур.

Мы нарисовали стандартный мельцеровский бокс и сделали гифку, чтобы можно было рассмотреть устройство помещения:

У бокса есть тамбур, санузел, отдельный вход и отдельная система вентиляции

Фото: Юрий Орлов

Как выглядят такие боксы на фотографиях, мы показывали в этом репортаже.

В последние дни у инфекционной больницы, которая была перепрофилирована под госпиталь для больных коронавирусом, выстраиваются очереди из скорых. Некоторым пациентам с подозрением на эту болезнь приходится ждать, когда им примут, по 5–6 часов. Чем вызван такой ажиотаж — объяснили в Минздраве.

Госпитализация не всегда проходит гладко. У одной жительницы Новосибирской области с коронавирусом произошел нервный срыв — она отказывалась ехать с врачами и угрожала, что взорвет свой дом вместе с детьми. Позже видео с ней разлетелось по всем соцсетям и мессенджерам, а сама женщина объяснила свой срыв реакцией на травлю соседей и горожан.

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