Сейчас в Новосибирской области зарегистрировано 247 пациентов с коронавирусной инфекцией: как правило, те, кто находятся в инфекционной больнице или госпитале, лежат в специальных палатах, которые называются мельцеровскими боксами.
Мельцеровский бокс — это палата с отдельным входом, обязательно с улицы. В нём есть индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция и свой санузел. Врачи должны заходить туда в специальных защитных костюмах.
В минздраве Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что в мельцеровских боксах обычно стоят одна или две кровати, две тумбочки, стол, холодильник, а также есть тамбур.
Мы нарисовали стандартный мельцеровский бокс и сделали гифку, чтобы можно было рассмотреть устройство помещения:
Как выглядят такие боксы на фотографиях, мы показывали в этом репортаже.
В последние дни у инфекционной больницы, которая была перепрофилирована под госпиталь для больных коронавирусом, выстраиваются очереди из скорых. Некоторым пациентам с подозрением на эту болезнь приходится ждать, когда им примут, по 5–6 часов. Чем вызван такой ажиотаж — объяснили в Минздраве.
Госпитализация не всегда проходит гладко. У одной жительницы Новосибирской области с коронавирусом произошел нервный срыв — она отказывалась ехать с врачами и угрожала, что взорвет свой дом вместе с детьми. Позже видео с ней разлетелось по всем соцсетям и мессенджерам, а сама женщина объяснила свой срыв реакцией на травлю соседей и горожан.