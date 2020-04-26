Сейчас в Новосибирской области зарегистрировано 247 пациентов с коронавирусной инфекцией: как правило, те, кто находятся в инфекционной больнице или госпитале, лежат в специальных палатах, которые называются мельцеровскими боксами.

Мельцеровский бокс — это палата с отдельным входом, обязательно с улицы. В нём есть индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция и свой санузел. Врачи должны заходить туда в специальных защитных костюмах.

В минздраве Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что в мельцеровских боксах обычно стоят одна или две кровати, две тумбочки, стол, холодильник, а также есть тамбур.