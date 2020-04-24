Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о заболевших в регионе — треть пациентов не имели никаких симптомов.
— Последнюю, наверное, неделю всё больше видим бессимптомных заболевших либо с минимальными проявлениями ОРВИ. Это практически 35% пациентов. Увеличивается количество районных центров, в которых выявляем пациентов. В основном это связано с миграцией населения, поездок новосибирцев в районы, либо там находятся жители, которые находились на самоизоляции, — рассказал Хальзов во время брифинга. Он отметил, что сейчас специалисты много работают на эпидрасследованиях и выявляют заразившихся.
Министр также рассказал, что в Новосибирской области запретят совместительство для врачей и другого медперсонала.
— Это сделано из лучших побуждений, чтобы минимизировать возможности переноса возможного очага из одного учреждения в другое, — отметил Хальзов.
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