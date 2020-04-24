Министр также рассказал, что в Новосибирской области запретят совместительство для врачей и другого медперсонала.



— Это сделано из лучших побуждений, чтобы минимизировать возможности переноса возможного очага из одного учреждения в другое, — отметил Хальзов.



О том, что происходит в Новосибирске из-за распространения коронавируса, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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