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Стиль и красота Live

Разбираем косметичку журналиста НГС вместе с визажистом в прямом эфире — ищем ненужное и лишнее

Эксперт расскажет, от каких косметических средств стоит избавиться. И подскажет, что должно быть в косметичке каждой девушки

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Анна Ларионова проведет ревизию нашей косметички и даст пару дельных советов, которые пригодятся каждой из вас

Анна Ларионова проведет ревизию нашей косметички и даст пару дельных советов, которые пригодятся каждой из вас

В этот понедельник мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Анной Леоновой — визажистом, которая готовила к «Народной премии НГС» Ивана Урганта. Вместе с Анной мы разберем косметичку журналиста НГС и избавимся от всего лишнего в ней.

Прямой эфир состоится 27 апреля в 12:00 в Instagram НГС.

Какие обязательные beauty-продукты должны быть в косметичке? Стоят ли дорогие бренды своих денег? Как составить правильную цветовую подборку? Анна поможет разобраться в огромном ассортименте косметики и кистей. А также расскажет, как укомплектовать косметичку самым нужным и эффективным образом.

Подписывайтесь на наш Instagram — там регулярно проходят эксклюзивные эфиры. Мы уже разговаривали с Андреем Травниковым, сексологом об отношениях на самоизоляции, и многими другими.

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