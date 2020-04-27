Разбираем косметичку журналиста НГС вместе с визажистом в прямом эфире — ищем ненужное и лишнее

В этот понедельник мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Анной Леоновой — визажистом, которая готовила к «Народной премии НГС» Ивана Урганта. Вместе с Анной мы разберем косметичку журналиста НГС и избавимся от всего лишнего в ней.
Прямой эфир состоится 27 апреля в 12:00 в Instagram НГС.
Какие обязательные beauty-продукты должны быть в косметичке? Стоят ли дорогие бренды своих денег? Как составить правильную цветовую подборку? Анна поможет разобраться в огромном ассортименте косметики и кистей. А также расскажет, как укомплектовать косметичку самым нужным и эффективным образом.
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