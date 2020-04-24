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Министр здравоохранения заявил, что заражения не массовые, поэтому не видит смысла говорить о количестве

Министр здравоохранения заявил, что заражения не массовые, поэтому не видит смысла говорить о количестве

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сегодня, 24 апреля, во время брифинга отказался называть количество медиков, которые заразились коронавирусом в регионе.

— У нас есть единичные случаи заболеваемости медицинских работников. Мы абсолютно их не скрываем. Они всем известны. Более того, для нас это очень важно. Мы совместно с Роспотребнадзором полностью проводим эпидрасследование и тестируем все окружение. Медицинские работники — такие же люди. Это единичные случаи, это не массовость. Не вижу смысла комментировать, именно какое количество, чтобы потом на этих цифрах — не было бы это основным заголовком, — сказал Хальзов.

Коронавирус проникает в самые разные сферы Новосибирска: ранее стало известно о заболевшем священнике и его коллеге, затем на 90 дней закрыли детсад в Калининском районе (одна из сотрудниц слегла с коронавирусом), правда, выдворять воспитателей из закрытого дошкольного учреждения пришлось с помощью Росгвардии (репортаж об этом читайте тут), а на днях стало известно о возможной вспышке коронавируса в поликлинике № 22 — массажиста, который заявил об этом, заставили уйти на больничный, мы поговорили с ним.

Как новосибирцы заражались коронавирусом, мы показывали в одной гифке (она впечатляет).

А мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в городе в онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами.

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