Коронавирус проникает в самые разные сферы Новосибирска: ранее стало известно о заболевшем священнике и его коллеге, затем на 90 дней закрыли детсад в Калининском районе (одна из сотрудниц слегла с коронавирусом), правда, выдворять воспитателей из закрытого дошкольного учреждения пришлось с помощью Росгвардии (репортаж об этом читайте тут), а на днях стало известно о возможной вспышке коронавируса в поликлинике № 22 — массажиста, который заявил об этом, заставили уйти на больничный, мы поговорили с ним.



Как новосибирцы заражались коронавирусом, мы показывали в одной гифке (она впечатляет).



А мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в городе в онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами.