Министр здравоохранения Новосибирской области Контстантин Хальзов подтвердил информацию о заражении коронавирусом в Городской поликлинике №22 — по его данным выявлен лишь один заболевший сотрудник. Об этом он рассказал сегодня во время брифинга.



— Поликлиника работает в обычном режиме. Нет никаких проблем с организацией медицинской помощи. Да, был выявлен сотрудник. Случай не связанный с оказанием медицинской помощи. Медицинские работники — такие же люди, — рассказал Хальзов.

Министр также утверждает, что в Городской поликлинике №22 никто не заставлял персонал покупать средства защиты за свой счёт.

