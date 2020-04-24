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Константин Хальзов утверждает, что заразился только один сотрудник Городской поликлиники №22&nbsp;

Константин Хальзов утверждает, что заразился только один сотрудник Городской поликлиники №22 

Министр здравоохранения Новосибирской области Контстантин Хальзов подтвердил информацию о заражении коронавирусом в Городской поликлинике №22 — по его данным выявлен лишь один заболевший сотрудник. Об этом он рассказал сегодня во время брифинга.

— Поликлиника работает в обычном режиме. Нет никаких проблем с организацией медицинской помощи. Да, был выявлен сотрудник. Случай не связанный с оказанием медицинской помощи. Медицинские работники — такие же люди, — рассказал Хальзов.

Министр также утверждает, что в Городской поликлинике №22 никто не заставлял персонал покупать средства защиты за свой счёт.

Скандал в поликлинике № 22 Новосибирска разгорелся вчера. Один из сотрудников, массажист Николай Заславский, заявил, что в медучреждении обнаружили больных коронавирусом. А после внезапного закрытия детского отделения сотрудники просто уверены, что среди них были заражённые. При этом официальной информации по этому поводу им никто не давал.

Массажист записал видео с подробным рассказом о происходящем и выложил его у себя на странице во «ВКонтакте». Корреспондент НГС поговорила с медиком и узнала, зачем он решил предать эту историю огласке и с какими последствиями столкнулся.

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