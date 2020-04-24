Эпоха Стерликова: 6 скандалов, случившихся за годы работы бывшего (почти) главы новосибирского МВД

В эту пятницу, 24 апреля, стало известно, что глава новосибирского МВД Юрий Стерликов подал рапорт об увольнении.
Юрий Стерликов возглавил МВД Новосибирской области 14 февраля 2015 года. До этого он занимал должности начальника УВД по Смоленской области (с 2007 по 2010 годы) и руководителя ГУ МВД России по Самарской области (с 2010 по 2015 годы). В период его работы в Новосибирской области произошли несколько скандалов, в том числе с участием его подчиненных. Вспоминаем самые громкие истории.
Сергей Штельмах и пропуски-вездеходы
В октябре 2018 года в отставку отправили начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха. По его подписью выдавались так называемые «пропуски-вездеходы»: владельцу они гарантировали, что его водительское удостоверение, регистрационные документы, перевозимый груз и прочее, вплоть до пассажиров авто, не подлежат проверке. Позже выяснилось, что с его делом связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин.
Андрей Неупокоев и служебная проверка
Осенью прошлого года Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области, начальника главного следственного управления областного управления МВД Андрея Неупокоева. Решение могло быть связано со служебной проверкой. За месяц до отставки в Facebook опубликовали результаты проверки, проведённой МВД России по Новосибирской области — в ней оказалось ходатайство с просьбой отстранить начальника Главного следственного управления областного управления МВД Андрея Неупокоева от должности. Во время проверки выявили недостатки в работе нескольких следственных подразделений, речь шла об искажении статистики и «занижении отрицательных показателей своей работы». Неупокоев трижды обжаловал увольнение в суде. По данным сайта Мосгорсуда, по двум искам ему отказали, один на рассмотрении.
Конфликт вокруг Traveller’s Coffee
В октябре 2019 года новосибирского экс-полицейского Евгения Пушкарёва обвинили в сливе персональных данных из базы МВД московскому бизнесмену. По информации НГС, этим бизнесменом был владелец Traveler`s coffee Анвар Пириев. По версии следствия, персональные данные, а именно паспортных данные, фотографии, адреса, телефоны, сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности, Пириев использовал в «при разрешении корпоративного конфликта».
Пьяный капитан полиции и смертельное ДТП
В апреле 2015 года в районе Хилокского рынка пьяный капитан полиции Алексей Хайдуков на Lexus LS460 въехал в попутную Toyota Gaia. На месте скончалась женщина-пассажирка Toyota Gaia. Водитель, пассажир минивэна, а также двое пассажиров из Lexus получили серьезные ранения, их всех увезли на «скорой». Сам Хайдуков серьезных травм не получил, а прибывший экипаж ГИБДД просил замять дело. В 2019 году суд дал ему 3 года и 9 месяцев колонии-поселения, с лишением прав на два года.
«Генеральская стоянка» у здания ГУ МВД
В декабре 2017 года два новосибирских блогера Денис Новичков и Антон Соколов обнаружили возле здания ГУ МВД России по НСО на улице Октябрьская, 78 паркующиеся на тротуаре автомобили. В процессе съёмок общественники узнали от инспекторов ГИБДД, дежуривших напротив здания, что на парковке оставлял машину и Юрий Стерликов.
Глава бердской полиции и штрафстоянки
В марте 2015 года Стерликов уволил из из органов внутренних дел главу бердской полиции Илью Шипицына. Выяснилось, что с 2009 года по декабрь 2014 года руководство одного из органов внутренних дел бесплатно предоставляло земельный участок и помещения коммерческой организации. В СУ СК РФ по НСО уточнили, что речь идет об отделе МВД России по Бердску. По данным бердских изданий, имущество полиция бесплатно предоставляла штрафстоянкам ООО «Щит и меч».