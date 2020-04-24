Эпоха Стерликова: 6 скандалов, случившихся за годы работы бывшего (почти) главы новосибирского МВД

Сергей Штельмах и пропуски-вездеходы

В октябре 2018 года в отставку отправили начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха. По его подписью выдавались так называемые «пропуски-вездеходы»: владельцу они гарантировали, что его водительское удостоверение, регистрационные документы, перевозимый груз и прочее, вплоть до пассажиров авто, не подлежат проверке. Позже выяснилось, что с его делом связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин.

Андрей Неупокоев и служебная проверка

Осенью прошлого года Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области, начальника главного следственного управления областного управления МВД Андрея Неупокоева. Решение могло быть связано со служебной проверкой. За месяц до отставки в Facebook опубликовали результаты проверки, проведённой МВД России по Новосибирской области — в ней оказалось ходатайство с просьбой отстранить начальника Главного следственного управления областного управления МВД Андрея Неупокоева от должности. Во время проверки выявили недостатки в работе нескольких следственных подразделений, речь шла об искажении статистики и «занижении отрицательных показателей своей работы». Неупокоев трижды обжаловал увольнение в суде. По данным сайта Мосгорсуда, по двум искам ему отказали, один на рассмотрении.