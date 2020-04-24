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Происшествия

В Новосибирске женщина выпала из окна дома на улице Романова

На месте работают сотрудники правоохранительных органов

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Выпавшая из окна женщина погибла

Выпавшая из окна женщина погибла

Сегодня, 24 апреля, из окна 10-этажного дома на улице Романова, 36 выпала женщина.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— По предварительной информации она выпала из своей квартиры. Обстоятельства гибели сейчас уточняются. Сотрудники следствия и Следственный комитет выехали на место происшествия, работают, — рассказали в ведомстве.

Тело женщины обнаружили рядом с домом на улице Романова, 36

Тело женщины обнаружили рядом с домом на улице Романова, 36

В полицию сообщение о происшествии поступило в 14:08.

17 апреля мужчина выпал из окна многоэтажки на Родниках. До этого, 14 апреля, мужчина выпал из окна на припаркованный автомобиль. Он скончался на месте.

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