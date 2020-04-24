В Новосибирске женщина выпала из окна дома на улице Романова

Сегодня, 24 апреля, из окна 10-этажного дома на улице Романова, 36 выпала женщина.
Информацию об этом сообщили в пресс-службе
— По предварительной информации она выпала из своей квартиры. Обстоятельства гибели сейчас уточняются. Сотрудники следствия и Следственный комитет выехали на место происшествия, работают, — рассказали в ведомстве.
В полицию сообщение о происшествии поступило в 14:08.
17 апреля мужчина выпал из окна многоэтажки на Родниках. До этого, 14 апреля, мужчина выпал из окна на припаркованный автомобиль. Он скончался на месте.