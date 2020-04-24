Тепловые испытания в Новосибирске в этом году начнутся с 12 мая и продлятся до 19 июля, сообщает пресс-служба СГК.
В это время СГК будет проверять тепловые сети на прочность и плотность повышенным давлением, а горячую воду на этот период отключат.
— После устранения повреждений, выявленных во время испытаний, энергетики выполнят капитальный ремонт на 9 участках теплотрасс. В плане замена 4,5 км теплосетей, модернизация оборудования центральных тепловых пунктов и другой инфраструктуры, а также благоустройство участков после проведения ремонтных работ, — сообщается на сайте компании. Текущие ремонты планируют закончить 24 июля.
В текущий ремонт СГК планирует вложить 275 млн. рублей. Общая стоимость ремонтной кампании составит около 881 млн. рублей.
Периоды отключения горячей воды в соответствии с графиком проведения испытаний тепловых сетей СГК в Новосибирске в 2020 году:
- ТЭЦ-2 — 23 мая — 5 июня;
- ТЭЦ-2: ул. Инская, Серебренниковская, Коммунистическая, Октябрьский район — 1 июля — 14 июля;
- ТЭЦ-2: головной участок городского вывода —10 июля — 12 июля;
- Кировская районная котельная № 1 —12 мая — 25 мая;
- ТЭЦ-3 — 1 июня — 12 июня;
- ТЭЦ-2: Ленинский вывод — 13 июля — 24 июля;
- ТЭЦ-4: микрорайоны № 5, 6 — 18 мая — 27 мая;
- ТЭЦ-4: микрорайоны Северный, Красная горка — 1 июня — 10 июня;
- ТЭЦ-4: зона ПНС-5 — 30 июня — 9 июля;
- ТЭЦ-4: Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода — 13 июля — 22 июля;
- ТЭЦ-5: зона ПНС-10, магистраль Лежена-Фрунзе — 12 мая — 23 мая;
- ТЭЦ-5: зона ПНС-6 — 21 мая — 3 июня;
- ТЭЦ-5: зона ПНС-11 — 15 июня — 26 июня;
- ТЭЦ-5: головной участок, Первомайский район — 1 июня — 10 июня.
В прошлом году первый этап тепловых испытаний начался 13 мая.