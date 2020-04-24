Тепловые испытания в Новосибирске в этом году начнутся с 12 мая и продлятся до 19 июля, сообщает пресс-служба СГК.

В это время СГК будет проверять тепловые сети на прочность и плотность повышенным давлением, а горячую воду на этот период отключат.

— После устранения повреждений, выявленных во время испытаний, энергетики выполнят капитальный ремонт на 9 участках теплотрасс. В плане замена 4,5 км теплосетей, модернизация оборудования центральных тепловых пунктов и другой инфраструктуры, а также благоустройство участков после проведения ремонтных работ, — сообщается на сайте компании. Текущие ремонты планируют закончить 24 июля.