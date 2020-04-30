Служебная проверка в МВД: полицейские не отправили на экспертизу мужчину, который избил сына правозащитника

— Я не знаю, что и думать. Мой сын его даже не видел — он к нему подошёл сзади, развернул его за рукав резко и начал избивать. Вот всё, что знает ребёнок о произошедшем. Первый удар он нанёс ему по лицу, а второй в висок. Сын сперва даже не понял, что происходит, а потом закрыл руками лицо, и его били уже по рукам. Слава Богу, что там мужики оказались рядом, один из машины вышел, начал оттаскивать этого дурака от ребёнка, — рассказывал корреспонденту НГС Ростислав Антонов.



Общественник подозревал, что нападавший был нетрезв, поэтому просил сделать соответствующую экспертизу.

В полиции объясняли, что причиной нападения стал конфликт между мужчиной и подростком.

— Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал внезапно возникший конфликт между мужчиной и подростком, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



О служебной проверке

Ростислав Антонов обратился с жалобой на работу полицейских и их отказ в возбуждении дела. В середине апреля он получил официальный ответ (документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. авт.).