Служебная проверка в МВД: полицейские не отправили на экспертизу мужчину, который избил сына правозащитника

В Новосибирске начата служебная проверка в отношении полицейских, которые не отправили на медосвидетельствование мужчину, напавшего на 14-летнего сына известного правозащитника Ростислава Антонова. Нападавшего не проверили на состояние алкогольного опьянения.
История инцидента
В начале 2020 года, 17 февраля, неподалёку от площади Ленина 14-летнего сына знаменитого правозащитника Ростислава Антонова избил мужчина.
По словам Ростислава, инцидент произошёл в районе ул. Потанинской, 12 в 18:30. В этот момент его сын возвращался из школы.
— Я не знаю, что и думать. Мой сын его даже не видел — он к нему подошёл сзади, развернул его за рукав резко и начал избивать. Вот всё, что знает ребёнок о произошедшем. Первый удар он нанёс ему по лицу, а второй в висок. Сын сперва даже не понял, что происходит, а потом закрыл руками лицо, и его били уже по рукам. Слава Богу, что там мужики оказались рядом, один из машины вышел, начал оттаскивать этого дурака от ребёнка, — рассказывал корреспонденту НГС Ростислав Антонов.
Общественник подозревал, что нападавший был нетрезв, поэтому просил сделать соответствующую экспертизу.
В полиции объясняли, что причиной нападения стал конфликт между мужчиной и подростком.
— Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал внезапно возникший конфликт между мужчиной и подростком, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
О служебной проверке
Ростислав Антонов обратился с жалобой на работу полицейских и их отказ в возбуждении дела. В середине апреля он получил официальный ответ (документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. авт.).
На первую претензию общественника по поводу того, что полицейские не направили нападавшего на экспертизу на состояние опьянения, в МВД ответили, что назначили служебную проверку.
— В ходе проведения проверки по вашему обращению установлено, что в действиях должностных лиц отдела полиции № 1 «Центральный» усматриваются нарушения действующих нормативных актов и приказов МВД РФ. По выявленным фактам назначено проведение служебной проверки, — говорится в документе.
Вмешательство прокуратуры
26 февраля полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за побоев. С этим решением не согласилась прокуратура, которая признала незаконным отказ и постановила провести дополнительную проверку инцидента.
— 14 апреля 2020 года проведение дополнительной проверки поручено старшему дознавателю отдела дознания полиции № 1 «Центральный», в настоящее время процессуальное решение по материалу указанной проверки не принято, — также говорится в документе.
Корреспондент НГС отправил официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой рассказать о результатах дополнительной проверки.
В середине февраля полиция Новосибирска назвала предварительную причину нападения на 14-летнего сына известного правозащитника Ростислава Антонова. Подросток пострадал 17 февраля неподалёку от площади Ленина.