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Криминал

Служебная проверка в МВД: полицейские не отправили на экспертизу мужчину, который избил сына правозащитника

А прокуратура признала незаконным отказ в возбуждении уголовного дела

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17 февраля 2020 года неподалёку от площади Ленина 14-летнего сына знаменитого правозащитника Ростислава Антонова избил мужчина

17 февраля 2020 года неподалёку от площади Ленина 14-летнего сына знаменитого правозащитника Ростислава Антонова избил мужчина

В Новосибирске начата служебная проверка в отношении полицейских, которые не отправили на медосвидетельствование мужчину, напавшего на 14-летнего сына известного правозащитника Ростислава Антонова. Нападавшего не проверили на состояние алкогольного опьянения.

История инцидента

В начале 2020 года, 17 февраля, неподалёку от площади Ленина 14-летнего сына знаменитого правозащитника Ростислава Антонова избил мужчина.

По словам Ростислава, инцидент произошёл в районе ул. Потанинской, 12 в 18:30. В этот момент его сын возвращался из школы.

— Я не знаю, что и думать. Мой сын его даже не видел — он к нему подошёл сзади, развернул его за рукав резко и начал избивать. Вот всё, что знает ребёнок о произошедшем. Первый удар он нанёс ему по лицу, а второй в висок. Сын сперва даже не понял, что происходит, а потом закрыл руками лицо, и его били уже по рукам. Слава Богу, что там мужики оказались рядом, один из машины вышел, начал оттаскивать этого дурака от ребёнка, — рассказывал корреспонденту НГС Ростислав Антонов.

Общественник подозревал, что нападавший был нетрезв, поэтому просил сделать соответствующую экспертизу.

В полиции объясняли, что причиной нападения стал конфликт между мужчиной и подростком.

— Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал внезапно возникший конфликт между мужчиной и подростком, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

О служебной проверке

Ростислав Антонов обратился с жалобой на работу полицейских и их отказ в возбуждении дела. В середине апреля он получил официальный ответ (документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. авт.).

На первую претензию общественника по поводу того, что полицейские не направили нападавшего на экспертизу на состояние опьянения, в МВД ответили, что назначили служебную проверку.

— В ходе проведения проверки по вашему обращению установлено, что в действиях должностных лиц отдела полиции № 1 «Центральный» усматриваются нарушения действующих нормативных актов и приказов МВД РФ. По выявленным фактам назначено проведение служебной проверки, — говорится в документе.

Вмешательство прокуратуры

26 февраля полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за побоев. С этим решением не согласилась прокуратура, которая признала незаконным отказ и постановила провести дополнительную проверку инцидента.

— 14 апреля 2020 года проведение дополнительной проверки поручено старшему дознавателю отдела дознания полиции № 1 «Центральный», в настоящее время процессуальное решение по материалу указанной проверки не принято, — также говорится в документе.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой рассказать о результатах дополнительной проверки.

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