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Врачи уверены, что говорить о наступлении плато еще рано — Россия медленно подходит к пику

Врачи уверены, что говорить о наступлении плато еще рано — Россия медленно подходит к пику

В России к 24 апреля зафиксировано 68 622 случая коронавируса — за последние сутки к ним прибавилось еще 5849 новых случаев. Среди них 2697 — без симптомов COVID-19. Заболевших обнаружили в 82 регионах страны. Количество выздоровевших увеличилось на 677 — теперь их 5568. За сутки скончались 60 человек, в общей сложности пандемия унесла жизни 615 россиян.

Роспотребнадзор за последние сутки сделал 150,1 тысячи тестов на коронавирус, с подозрением и под наблюдением врачей остаются 161 657 человек.

В мире, по данным ученых университета Хопкинса, зафиксировано свыше 2,7 миллиона заболеваний COVID-19. Более 190 тысяч человек скончались, 738 тысяч выздоровели. Первое место по числу зараженных держат США (почти 869 тысяч человек), второе — у Испании (213 тысяч), третье — у Италии, где постепенно снижается прирост заболевших (189,9 тысячи человек — плюс 2 тысячи за сутки). Россия в этом рейтинге занимает десятое место.

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коронавируспандемия
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