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Заведующего моргом в Новосибирске обвинили во взятках от похоронных компаний на 1,5 миллиона

Обвиняемый работал заведующим патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы № 1

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Обвиняемым по делу проходит заведующий патологоанатомическим отделением в ГКБ № 1 Михаил Козяев

Обвиняемым по делу проходит заведующий патологоанатомическим отделением в ГКБ № 1 Михаил Козяев

В Новосибирске прокуратура Заельцовского района утвердила обвинительное заключение в отношении заведующего патологоанатомическим отделением ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» Михаила Козяева.

Его подозревают в получении взяток на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время мужчину обвиняют по двум статьям: «Получение взятки в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальные санкции этих статей предполагают лишение свободы на срок от 7 до 12 лет в первом случае и на срок от 8 до 15 лет во втором.

В чём именно обвиняют заведующего?

— По версии следствия, с февраля 2011 года по июль 2019-го заведующий отделением лечебного учреждения получал от работников общества с ограниченной ответственностью «Похоронный дом «Некрополь» денежные средства за информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

За эти действия мужчина получил более 1,2 миллиона рублей.

Кроме этого, на протяжении двух лет, по сообщению прокуратуры, врач рекомендовал родственникам умерших и ООО «Ритуальное хозяйство». От представителей этой фирмы он получил почти 300 тыс. рублей.

Что говорят в ГКБ № 1

Как пояснили корреспонденту НГС в больнице № 1, сейчас заведующий патологоанатомическим отделением Михаил Козяев не уволен, но находится под домашним арестом.

— Основное место его работы — медуниверситет на кафедре, а у нас он работает по совместительству. В данный момент он отстранён от работы и находится под домашним арестом, — уточнили в ГКБ.

Позиция похоронного дома «Некрополь»

— У нас были различные версии о том, как и кто мог это сделать, кому это выгодно. Но каких-то конкретных данных мы на сегодняшний день не имеем. Это явный передел рынка — этой точки зрения мы придерживаемся, — рассказал Борис Якушин, брат руководителя похоронного дома «Некрополь» Родиона Якушина. — Подчеркну, дом «Некрополь» никаких взяток господину Козяеву не передавал.

В «Некрополе» предполагают, что речь идёт о постепенной монополизации рынка ритуальных услуг.

— Пока участники рынка не будут подавлены, естественно монополизации не будут. Как только накажут похоронный дом «Некрополь», «Ритуальное хозяйство», еще две конторы, рынок будут монополизирован, а цены на услуги вырастут примерно в два раза, — добавил Борис Якушин.

В прошлом году НГС писал о менеджере похоронного дома «Некрополь», которой также было предъявлено обвинение — её подозревают в даче взятки патологоанатому. Корреспондент попытался связаться с ней, однако комментировать это дело и своё участие в нём женщина отказалась. В похоронном доме объяснили, что в настоящее время менеджер на работу не выходит и ни с кем из сотрудников и руководителей «Некрополя» связь не поддерживает.

В октябре по делу патологоанатома Михаила Козяева был арестован Виталий Калюжин, директор «Ритуального хозяйства». По версии следствия, он давал взятки заведующему в ГКБ № 1.

В январе в «Некрополе» произошёл сильный пожар. По мнению владельцев похоронного дома, это был поджог, который могли организовать люди, уже несколько лет «пытающиеся устранить конкурентов в похоронном бизнесе Новосибирска».

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