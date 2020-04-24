Заведующего моргом в Новосибирске обвинили во взятках от похоронных компаний на 1,5 миллиона

В чём именно обвиняют заведующего?



— По версии следствия, с февраля 2011 года по июль 2019-го заведующий отделением лечебного учреждения получал от работников общества с ограниченной ответственностью «Похоронный дом «Некрополь» денежные средства за информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.



За эти действия мужчина получил более 1,2 миллиона рублей.



Кроме этого, на протяжении двух лет, по сообщению прокуратуры, врач рекомендовал родственникам умерших и ООО «Ритуальное хозяйство». От представителей этой фирмы он получил почти 300 тыс. рублей.



Что говорят в ГКБ № 1



Как пояснили корреспонденту НГС в больнице № 1, сейчас заведующий патологоанатомическим отделением Михаил Козяев не уволен, но находится под домашним арестом.



— Основное место его работы — медуниверситет на кафедре, а у нас он работает по совместительству. В данный момент он отстранён от работы и находится под домашним арестом, — уточнили в ГКБ.

