Врач из Новосибирска уже больше месяца не может вылететь из столицы Малайзии из-за коронавируса.
Марина, попросившая не указывать ее фамилию, рассказала корреспонденту НГС, что в Куала-Лумпуре живет ее сын — к нему она вылетела 15 марта и не может вернуться до сих пор.
— Я вылетела к сыну в Малайзию 15 марта. Я не турист, полетела по необходимости. Перед вылетом уточнила в авиакомпании S7, они сказали, что я успею вернуться, так как у меня билет назад на 26 марта. Но вылететь назад я не успела, потому что закрыли границы [Малайзии]. Ни одного вывозного рейса из нашего города нет, посольство ничем не помогает, направляет в Минкомсвязь, Росавиацию, МИД, «Госуслуги». Везде все анкеты заполнены, проверяли, наши данные есть. Нам никто не помогает, многократные обращения были в разные структуры — и везде формализованный отказ. <...> Обещанную матпомощь от государства, которая через «Госуслуги», не получила, — рассказала врач.
У женщины есть хроническое заболевание сердца — в Малайзии ей пришлось сменить лекарство:
— Я вынуждена заменить свой лекарственный препарат на другой, какой купила в Малайзии, но он хуже, и у меня усиливается одышка. Я живу у сына, он тут временно работает. Но деньги заканчиваются, я об этом говорила консулу, но «вы же врач, придумайте что-нибудь, и вы же живете у сына», — возмутилась Марина.
О вывозных рейсах
27 апреля Росавиация составила новый график вывозных рейсов. Малайзии в списке не было.
Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая.
О материальной помощи
По данным Минкомсвязи, на 24 апреля за границей находилось около 50 тысяч россиян, которые с конца марта 2020 года не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между РФ и другими странами.
— Всего с 7 по 23 апреля 2020 года правительством России организовано 39 специальных рейсов, на которых в Россию вернулись около 7 тысяч человек. 18 рейсов — в Москву и Санкт-Петербург и 21 рейс — в другие регионы страны. Вернувшиеся граждане регистрировались на рейсы на портале «Госуслуги», — отмечается в сообщении.
Материальную поддержку российских граждан за рубежом предусматривает постановление Правительства Российской Федерации № 433 от 3 апреля 2020 года.
— Помощь оказывается гражданам Российской Федерации, которые имеют проездные документы на возвращение в Российскую Федерацию с 16 марта 2020 по 31 мая 2020 года. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации, в отношении которых принято решение о ее оказании, из расчета 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день, — отмечается в постановлении. Заявление на матпомощь, согласно этому документу, принимают через «Госуслуги».
Что сообщают туристам
По словам Марины, во всех ведомствах застрявшие туристы получают формальные ответы. Среди туристов есть жители Новосибирска и других субъектов СФО.
Такое письмо в пятницу, 24 апреля, получила одна из туристок от Минкомсвязи. которая также не получила материальную помощь.
С началом пандемии коронавируса многие люди не могут попасть домой из других стран. Многие новосибирцы до сих пор не могут вылететь из других стран, у них заканчиваются сбережения, а местные арендодатели выселяют их из апартаментов.