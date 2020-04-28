Врач из Новосибирска уже больше месяца не может вылететь из столицы Малайзии из-за коронавируса.

Марина, попросившая не указывать ее фамилию, рассказала корреспонденту НГС, что в Куала-Лумпуре живет ее сын — к нему она вылетела 15 марта и не может вернуться до сих пор.



— Я вылетела к сыну в Малайзию 15 марта. Я не турист, полетела по необходимости. Перед вылетом уточнила в авиакомпании S7, они сказали, что я успею вернуться, так как у меня билет назад на 26 марта. Но вылететь назад я не успела, потому что закрыли границы [Малайзии]. Ни одного вывозного рейса из нашего города нет, посольство ничем не помогает, направляет в Минкомсвязь, Росавиацию, МИД, «Госуслуги». Везде все анкеты заполнены, проверяли, наши данные есть. Нам никто не помогает, многократные обращения были в разные структуры — и везде формализованный отказ. <...> Обещанную матпомощь от государства, которая через «Госуслуги», не получила, — рассказала врач.