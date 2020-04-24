В Новосибирской области на ходу загорелось колесо пассажирского автобуса — это заметил автоинспектор, который остановил автобус и спас людей.
Инцидент произошёл 23 апреля около 19.40 в Черепановском районе на 95 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».
— Старший инспектор полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области лейтенант полиции Артём Анисимов, возвращаясь со службы на патрульном автомобиле, заметил задымление в районе заднего колеса рейсового междугороднего автобуса, следовавшего попутно в направлении Новосибирска. Автоинспектор с помощью специального громкоговорящего устройства подал водителю сигнал об остановке. После того как автобус остановился, Артём Анисимов помог водителю организовать эвакуацию пассажиров, а затем потушить огонь, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Оказалось, что у автобуса заклинила, а затем загорелась тормозная колодка. После того, как колесо было потушено — автоинспектор вызвал другой автобус.
— В него пересадили пассажиров и отправили дальше по маршруту. Во многом благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудника полиции в происшествии никто не пострадал. Водитель автомобиля поблагодарил инспектора ДПС за оказанную помощь и неравнодушное отношение к участникам дорожного движения, — добавили в ведомстве.
В прошлом году в начале июля новосибирские автоинспекторы помогли беременной женщине доехать с площади Энергетиков в Новосибирске в роддом в Краснообске.