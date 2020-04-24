— В него пересадили пассажиров и отправили дальше по маршруту. Во многом благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудника полиции в происшествии никто не пострадал. Водитель автомобиля поблагодарил инспектора ДПС за оказанную помощь и неравнодушное отношение к участникам дорожного движения, — добавили в ведомстве.



В прошлом году в начале июля новосибирские автоинспекторы помогли беременной женщине доехать с площади Энергетиков в Новосибирске в роддом в Краснообске.