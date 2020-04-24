— После этого начнётся строительство путепровода на ПК 270 (Бердское шоссе) и путепровода на транспортной развязке на автодорогу Акдемгородок — Кольцово (ПК 325), — озвучили планы в компании.

В 2020 году на строительство Восточного обхода из федерального бюджета выделят 600 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнение работ по объекту составляет порядка 35–40%.

Строительство Восточного обхода началось несколько лет назад. Это дорога, которая соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Подразумевается, что развязка снимет часть транспортного потока с улицы Большевистской и Бердского шоссе. Ранее мы показывали, как выглядит мост через Иню на Восточном обходе — в декабре достроили пролеты сооружения.