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Юрий Стерликов стал руководителем ГУ МВД по Новосибирской области в феврале 2015 года

Юрий Стерликов стал руководителем ГУ МВД по Новосибирской области в феврале 2015 года

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении.

— Он написал рапорт об освобождении от занимаемой должности, — сообщил корреспонденту НГС начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин.

На данный момент решение о его отставке не принято.

Юрий Стерликов стал руководителем ГУ МВД по Новосибирской области в феврале 2015 года.

В октябре 2018 года покинул свой пост начальник Управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах.

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