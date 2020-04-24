Сегодня, 24 апреля, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов расскажет о ситуации с коронавирусом в регионе.

Министр встретится с журналистами в здании правительства региона. НГС проведёт онлайн-трансляцию с брифинга в Instagram. Она начнётся в 15:30. Не пропустите!

В Новосибирской области за прошедшие сутки зарегистрировали ещё 41 случай коронавируса — это новый рекорд для области.

Вчера массажист детского отделения городской поликлиники № 22 публично заявил о случаях заражения в учреждении. После огласки медика отправили на больничный.

