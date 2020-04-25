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Дети не учатся уже несколько недель, но продуктовые наборы им выдают только сейчас

Дети не учатся уже несколько недель, но продуктовые наборы им выдают только сейчас

В Новосибирской области начали выдавать продуктовые наборы для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также учеников с ОВЗ и детей-инвалидов.

Первые сухпайки родители начали получать уже в эту пятницу, 24 апреля. Читательница НГС Екатерина рассказала, что проблем с получением набора не было — информацию, какой класс и в какое время получает свои продуктовые наборы, скинули в классный чат.

— Мы многодетная семья. Школьник один. В приказе министра объем продуктов для детей, которые учатся по пятидневке, в два раза больше, чем нам выдали. Хотя список до 30 апреля, а нам бумажку дали до 21 апреля. Возможно, будет вторая часть продуктового набора, хотя нам ничего не говорили. У тех, у кого дети с ОВЗ, продуктовые пакеты были больше. Но у них и питание двухразовое в школе было. А так все нормально прошло. Толпы не было, родители подходят спокойно, расписываются и забирают пакеты. Перед входом есть разметка, в наличии и антисептик для обработки рук, завуч и учитель выдают наборы, обе в масках, всё цивилизованно, — рассказывает читательница НГС.

Такой продуктовый набор на ребёнка-школьника получила Екатерина, мама школьника. Составом и качеством продуктов она осталась довольна

Такой продуктовый набор на ребёнка-школьника получила Екатерина, мама школьника. Составом и качеством продуктов она осталась довольна

Все полученные продукты, по словам мамы новосибирского школьника, хорошего качества:

— Я считаю, это не помощь, а компенсация неполученных обедов. Деньги-то на питание государство выделило. В настоящей ситуации отказываться не приходится. Любая поддержка важна. Тем более, что продукты хорошего качества, не самые плохие, как порой случается, что закупают самое дешевое.

Распоряжение о выдаче продуктовых наборов школьникам министерство образования региона подписало ещё 18 апреля, также в приказе содержится рекомендуемый перечень продуктов.

Мы подготовили карточки, в которых отображено — сколько и что должно быть в продуктовом наборе по рекомендации регионального Минобра. Расчёт взят для детей с 6-дневной учебной неделей. Для тех, кто учится 5 дней, состав такой же, но вес продуктов немного меньше.

Вы — многодетная и малообеспеченная семья? И у вас есть ребенок-школьник, который находится на вынужденной самоизоляции и дистанционном обучении из-за коронавируса? В Новосибирской области начали выдавать сухпайки. Если вы получили продуктовую помощь в Новосибирске, присылайте свои комментарии и фотографии наборов нам в редакцию, можно по WhatsApp на номер +7 913 713–55–80.

На прошлой неделе, 17 апреля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, уберут ли физкультуру и музыку из расписания, выведут ли 9 и 11 классы на очное обучение и будут ли доплачивать учителям за дополнительную нагрузку во время дистанционного обучения. Его ответы на вопросы жителей можно почитать здесь.

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сухпайкиМинистерство образования Новосибирской областиСергей Федорчук
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