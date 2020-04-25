В Новосибирской области начали выдавать продуктовые наборы для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также учеников с ОВЗ и детей-инвалидов.



Первые сухпайки родители начали получать уже в эту пятницу, 24 апреля. Читательница НГС Екатерина рассказала, что проблем с получением набора не было — информацию, какой класс и в какое время получает свои продуктовые наборы, скинули в классный чат.

— Мы многодетная семья. Школьник один. В приказе министра объем продуктов для детей, которые учатся по пятидневке, в два раза больше, чем нам выдали. Хотя список до 30 апреля, а нам бумажку дали до 21 апреля. Возможно, будет вторая часть продуктового набора, хотя нам ничего не говорили. У тех, у кого дети с ОВЗ, продуктовые пакеты были больше. Но у них и питание двухразовое в школе было. А так все нормально прошло. Толпы не было, родители подходят спокойно, расписываются и забирают пакеты. Перед входом есть разметка, в наличии и антисептик для обработки рук, завуч и учитель выдают наборы, обе в масках, всё цивилизованно, — рассказывает читательница НГС.