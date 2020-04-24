В Новосибирской области за сутки зарегистрировали ещё 41 случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

— За пределы региона, в Москву, выезжал только один. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек — круг контактов с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден, — говорится в сообщении.



Всего в Новосибирской области зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19, из них 8 детей. 24 человека выздоровели, 4 скончались.



— В детскую больницу № 3 госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 383, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, — сообщили в оперштабе.



Всего в регионе проведено 19 388 тестов на коронавирусную инфекцию.

