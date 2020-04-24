В Новосибирской области за сутки зарегистрировали ещё 41 случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
— За пределы региона, в Москву, выезжал только один. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек — круг контактов с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден, — говорится в сообщении.
Всего в Новосибирской области зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19, из них 8 детей. 24 человека выздоровели, 4 скончались.
— В детскую больницу № 3 госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 383, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, — сообщили в оперштабе.
Всего в регионе проведено 19 388 тестов на коронавирусную инфекцию.
Накануне на встрече с журналистами заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов назвал несоблюдение новосибирцами самоизоляции недопустимым и заявил о возможном введении масочного режима в Новосибирске.
Коронавирус проникает в самые разные сферы Новосибирска: ранее стало известно о заболевшем священнике и его коллеге, затем на 90 дней закрыли детсад в Калининском районе (одна из сотрудниц слегла с коронавирусом), правда выдворять воспитателей из закрытого дошкольного учреждения пришлось с помощью Росгвардии (репортаж об этом читайте тут), а на днях стало известно о возможной вспышке коронавируса в поликлинике №22 — массажиста, который заявил об этом, заставили уйти на больничный, мы поговорили с ним.
Как новосибирцы заражались коронавирусом, мы показывали в одной гифке (она впечатляет).
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