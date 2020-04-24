Легковушка въехала в припаркованный грузовик на Немировича-Данченко — пять человек попали в больницу с травмами

Пять человек пострадали в ночном ДТП в Кировском районе Новосибирска.



Авария произошла сегодня, 24 апреля, в 0:33. Водитель 1994 года рождения ехал на автомобиле Lada Vesta по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Лыщинского в сторону Таймырской. В пути он наехал на пластиковый блок, ограждающий территорию, на которой ведутся дорожные работы, и столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗель, припаркованным вдоль проезжей части.

— В результате ДТП пострадали сам водитель Лады и четыре их его пассажира, которые с различными травмами были доставлены в больницу, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.