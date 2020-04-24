24 апреля пятница
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 75.13
eur 81.15
Тема дня В ночной аварии на ГБШ погиб человек
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 75.13
eur 81.15

Все новости

Все новости
Происшествия

Легковушка въехала в припаркованный грузовик на Немировича-Данченко — пять человек попали в больницу с травмами

Водитель легковой машины наехал на пластиковый блок и столкнулся с грузовым автомобилем

1 617
7 Обсудить

Поделиться

Грузовик даже накренился от удара

Грузовик даже накренился от удара

Пять человек пострадали в ночном ДТП в Кировском районе Новосибирска.

Авария произошла сегодня, 24 апреля, в 0:33. Водитель 1994 года рождения ехал на автомобиле Lada Vesta по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Лыщинского в сторону Таймырской. В пути он наехал на пластиковый блок, ограждающий территорию, на которой ведутся дорожные работы, и столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗель, припаркованным вдоль проезжей части.

— В результате ДТП пострадали сам водитель Лады и четыре их его пассажира, которые с различными травмами были доставлены в больницу, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Ночью произошло еще одно ДТП с участием трех автомобилей на Гусинобродском шоссе — в нем погиб человек.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

дтппострадавшиегрузовик
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!