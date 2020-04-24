Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о льготной ипотеке. Президент Владимир Путин поручил правительству сделать это ещё 16 апреля.
По этой программе ипотеку можно оформить под 6,5% годовых, а разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. При этом льготная процентная ставка распространяется на весь период ипотеки.
Чтобы купить квартиру в новостройке на таких условиях, нужно соблюсти четыре условия:
- Максимальная сумма кредита — 3 миллиона рублей в регионах, 8 миллионов рублей в Москве и Санкт Петербурге;
- Первоначальный взнос — от 20%;
- Срок ипотеки — до 20 лет;
- Оформление сделки — до 1 ноября 2020 года.
Планируется, что программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч новых жилищных кредитов и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства около 900 млрд рублей.
Хотели бы купить жильё по этой программе?
Ранее мы также писали, что Министерство экономического развития подписало соглашения с российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Соглашения пока подписаны только с четырнадцатью банками: Сбербанк, «Промсвязьбанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «АК БАРС» БАНК, «Кузнецкий», «Челябинвестбанк», Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, «Открытие», «Акцепт», «Томскпромстройбанк», «ВЛАДБИЗНЕСБАНК».
Кредиты должны пойти на выплату зарплат сотрудникам компаний, которые оказались в трудной экономической ситуации в связи с коронавирусом.