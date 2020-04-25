Аномальная жара или тоскливый холод? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на май

По данным «Яндекс.Погоды», самым холодным днём станет 2 мая: температура днём достигнет +12 градусов, ночью — +4. А самый жаркий день выпадет на 15 мая — температура воздуха днём составит +17 градусов, а ночью +12 градусов. Максимальная скорость ветра в эти дни — 2,4 м/с и 5,4 м/с соответственно.

В среднем за месяц будет всего 6 ясных дней. 11 дней будут с длительными осадками, 13 дней — с переменной облачностью.