Аномальная жара или тоскливый холод? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на май

Новосибирцы не переставая жаловались на жару и духоту в квартирах почти весь апрель. Температура на улице держалась на уровне 20 градусов, а мэрия города не планировала завершать отопительный сезон до середины мая, ведь месяц еще обещает быть холодным. Однако в четверг, 23 апреля, власти заявили, что отопительный сезон окончен. Мэр объяснил такое решение аномальной жарой в апреле — в Новосибирске тепло отключают так рано впервые за 10 лет. Мы решили заглянуть в виртуальные погодные сервисы и проверить, какой будет погода в предстоящем месяце.
По данным Gismeteo, погода к началу мая в Новосибирске подпортится: по сравнению с жарким апрелем, в первых числах месяца город ожидает похолодание. 3 мая температура воздуха днём опустится до +3 градусом, ночью — до нуля. В этот день город настигнет переменная облачность и дожди. Почти весь месяц выдастся дождливым и пасмурным. Максимальная скорость ветра в начале месяца будет 4 мая — 17 м/с. Самый жаркий день придётся на субботу, 16 мая, но в городе тоже будут возможны дожди.
По данным «Яндекс.Погоды», самым холодным днём станет 2 мая: температура днём достигнет +12 градусов, ночью — +4. А самый жаркий день выпадет на 15 мая — температура воздуха днём составит +17 градусов, а ночью +12 градусов. Максимальная скорость ветра в эти дни — 2,4 м/с и 5,4 м/с соответственно.
В среднем за месяц будет всего 6 ясных дней. 11 дней будут с длительными осадками, 13 дней — с переменной облачностью.
По данным сайта Accuweather.com, днём 29 мая ожидается +20 градусов, а ночью +12 градусов. Это самый жаркий день в месяце, согласно сайту. А вот самый холодный день — 7 мая. Температура днём +7 градусов, а ночью +3 градуса, к тому же небольшой дождь. Под конец месяца погода улучшится, последняя неделя обещает быть преимущественно ясной.
По данным сайта Meteovesti.ru, самый жаркий день будет 14 мая — +29 градусов днём, +11 градусов ночью, без осадков. 29 мая же температура упадёт до +8 градусов днём, до нуля ночью, но тоже без дождей.
Новосибирские синоптики рассказали, какого сценария погоды ждать в ближайшие дни.